Select Language

आम से बढ़ाएं अपने चेहरे की खूबसूरती, इन 5 तरीकों से करें इस्तेमाल

Mango for Glowing Skin: चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आम का प्रयोग करना फायदेमंद हो सकता है। इसे आप कई तरह से अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। आइए जानते हैं आम को चेहरे पर कैसे लगाएं?

Written by Kishori Mishra | Published : April 8, 2026 11:48 AM IST

1/6

स्किन पर आम का कैसे इस्तेमाल करें?

गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है। इस सीजन कई लोगों को पसंदीदा फल आम मिलता है। यह न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिहाज से भी काफी फायदेमंद माना जाता है। इतना ही नहीं, यह स्किन केयर के लिए भी काफी अच्छा है। क्योंकि इसमें विटामिन A, C और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। ये सभी पोषक तत्व आपकी स्किन पर निखार लाने में प्रभावी हो सकते हैं। साथ ही यह बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने में प्रभावी हो सकता है। स्किन पर आप आप का कई तरह से प्रयोग कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको स्किन पर आम का अलग-अलग तरह से कैसे इस्तेमाल करें, इस बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं-

2/6

चेहरे पर लगाएं आम का गुदा

आम के गूदे में कई तरह के विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो स्किन को ग्लो लाने में प्रभावी हो सकते हैं। यह चेहरे की नमी को बनाए रखने में काफी हद तक प्रभावी हो सकता है। इसकी क्रीमी बनावट स्किन की जलन को शांत करने में प्रभावी हो सकते हैं। आप आम से गूदे को निकालकर डायरेक्ट इसे अपने चेहरे पर एप्लाई कर सकते हैं।  Also Read - दिमाग से बहुत थक गए हैं या कोई फैसला लेने का मन नहीं है? साइकोलॉजिस्ट से जानें ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे निपटें

3/6

चेहरे पर निखार लाए आम का फेसपैक

आम का फेसपैक स्किन पर नैचुरल निखार लाने में प्रभावी हो सकता है। यह विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो स्किन की रंगत को बेहतर करने में प्रभावी हो सकता है। यह आपके चेहरे पर गहराई से नमी पहुंचाते हैं और सूजन को भी कम कर सकते हैं।

4/6

आम के छिलके का पाउडर

आम के छिलके के पाउडर में एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। ये स्किन से डेड सेल्स को हटाने में प्रभावी हो सकते हैं। इससे स्किन की रंगत को बेहतर करने में काफी हद तक मदद मिल सकती है। आम के छिलकों का पाउडर घर पर बनाए जाने वाले स्क्रब के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये आपकी स्किन की ताजगी देने का एक नैचुरल तरीका है।  Also Read - चेहरे पर सफेद धब्बे को कैसे हटाएं? डॉक्टर ने बताए इसके 5 तरीके

5/6

फटे होठों से छुटकारा दिलाए आम का लिप बाम

आम का लिप बाम होठों को नमी देता है। इसमें नैचुरल विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये होठों की ड्राईनेस को दूर कर सकते हैं। इससे फटे होठों की परेशानी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। अगर आप नियमित रूप से आम से तैयार लिपबाम लगाते हैं, तो इससे लिप्स पर नैचुरल चमक लाने में काफी हद तक मदद मिल सकती है। नियमित रूप से इस बाम को लिप्स पर लगाने से आपके होंठ पूरे दिन मुलायम, हेल्दी और चमकदार बने रहते हैं।

6/6

आम के स्क्रब से स्किन को करें एक्सफोलिएट

आम का स्क्रब फल के नैचुरल एंजाइम और हल्के एक्सफोलिएंट्स का एक मेल होता है, जो स्किन के डेड सेल्स को हटाने में प्रभावी हो सकते हैं। मुख्य रूप से यह स्किन को चमकदार बनाए रखने में काफी हद तक प्रभावी हो सकता है। नियमित रूप से आम के स्क्रब का प्रयोग करने से चेहरे में ब्लड फ्लो को बेहतर होता है, जो स्किन पर ताजगी लाने में प्रभावी है।  Also Read - महीनों नहीं मिलते बुमराह और संजना फिर भी मजबूत है रिश्ते की गांठ, कपल की 4 आदतें सिखाती हैं रिश्ते को मैनेज करना