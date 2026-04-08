स्किन पर आम का कैसे इस्तेमाल करें?









गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है। इस सीजन कई लोगों को पसंदीदा फल आम मिलता है। यह न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिहाज से भी काफी फायदेमंद माना जाता है। इतना ही नहीं, यह स्किन केयर के लिए भी काफी अच्छा है। क्योंकि इसमें विटामिन A, C और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। ये सभी पोषक तत्व आपकी स्किन पर निखार लाने में प्रभावी हो सकते हैं। साथ ही यह बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने में प्रभावी हो सकता है। स्किन पर आप आप का कई तरह से प्रयोग कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको स्किन पर आम का अलग-अलग तरह से कैसे इस्तेमाल करें, इस बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं-