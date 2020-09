1 / 5

Castor Oil benefits in hindi: शरीर के किसी भी हिस्से पर स्ट्रेच मार्क होना बहुत भद्दा लगता है। खासकर पेट, कमर, पैरों, जांघों, अंडरआर्म्स पर हुए स्ट्रेच मार्क शर्मिंदगी महसूस कराते हैं। कई बार मिनी स्कर्ट, साड़ी, स्लीवलेस टॉप पहनने पर ये स्ट्रेच मार्क्स नजर आने लगते हैं, जो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। स्ट्रेच मार्क्स होने के कई कारण होते हैं, जैसे अधिक वजन, वजन का तेजी से कम होना, प्रेग्नेंसी, हार्मोनल परिवर्तन आदि। कुछ स्ट्रेच मार्क्स बहुत जिद्दी होते हैं, कई तरह के केमिकल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के बाद भी ये नहीं जाते हैं। हार्श केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। त्वचा ड्राई हो सकती है। बेहतर है कि आप शरीर के किसी भी हिस्से में हुए स्ट्रेच मार्क्स को हटाने के लिए प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल (castor oil benefits for stretch marks in hindi) करें। इसका सबसे बेहतर घरेलू उपचार अरंडी के तेल या कैस्टर ऑयल (Castor Oil benefits in hindi) में छिपा है। स्ट्रेच मार्क्स को हटाने के लिए अरंडी के तेल का प्रयोग (castor oil for stretch marks in hindi) करें। इस तेल के लगातार इस्तेमाल से त्वचा से स्ट्रेच मार्क्स एक महीने के अंदर गायब हो जाएगा। जानें, कैस्टर ऑयल (Castor Oil in Hindi) का इस्तेमाल स्ट्रेच मार्क्स को दूर करने के लिए कैसे (castor oil benefits & uses in stretch marks in Hindi) करें...