बॉलीवुड एक्ट्रेसेज जो दिखती हैं बदली-बदली

Dusky Bollywood actress & skin lightenig treatment in Hindi: बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेसेज हैं, जो फिल्मों में आने से पहले काफी सांवली हुआ करती थीं और इन्हें दर्शक भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे। लेकिन, इन्होंने अपनी काबीलियत और एक्टिंग स्किल्स से खुद को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया। धीरे-धीरे इन्होंने अपने लुक्स को भी बेहतर बनाया। कई एक्ट्रेसेज जैसे काजोल, शिल्पा शेट्टी, बिपासा बसु काफी सांवली थीं, लेकिन देखते ही देखते इनमें गजब का बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन नजर आने लगा। अब ये सभी एक्ट्रेसेज पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आती हैं। रंग को लेकर आज भी हमारे समाज में गलत सोच व्याप्त हैं। अधिकतर लोगों की नजर में गोरी रंगत वाली महिलाएं सांवली महिलाओं से ज्यादा सुंदर समझी जाती हैं। ऐसी ही सोच महिलाओं को समाज में आगे बढ़ने से रोकता है। बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं है। कई एक्ट्रेसेज को रंगभेद से गुजरना पड़ा है। बावजूद इसके इन एक्ट्रेसेज ने अपनी काबिलियत की दम पर खुद को स्थापित किया है। यदि कोई एक्ट्रेस रोल पाने में सफल हो भी जाती है, तो उन्हें मेकअप की बदौलत गोरा दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन, रंग-रूप में कुछ भी नहीं रखा, मायने रखता है सिर्फ आपका गुण, काबिलियत। फिल्म इंडस्ट्री में भी कई एक्ट्रेसेज शुरुआत में रंगभेद की शिकार हो चुकी हैं। आलोचनाओं का सामना कर चुकी हैं। हालांकि, कई एक्ट्रेसेज खुद को आकर्षक बनाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी, स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट भी करवा चुकी हैं। हम आपको कुछ ऐसी ही सांवली या डस्की एक्ट्रेसेज (dusky bollywood actress) के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने खुद को खूबसूरत और फेयर बनाने के लिए स्किन लाइटनिंग (bollywood actress who went for skin lightenig treatment) का सहारा लिया है, ताकि वे फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम हासिल कर सकें।