Camphor and Coconut oil beauty benefits in hindi: नारियल तेल (Coconut oil) का इस्तेमाल सबसे ज्यादा बालों को मजबूती देने के लिए किया जाता है। लेकिन, अब इस तेल का इस्तेमाल त्वचा से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए भी किया जाने लगा हैं। साथ ही कई जगहों पर तो नारियल तेल में भी भोजन बनाया जाता है। नारियल तेल कई समस्याओं (Coconut oil benefits in hindi) को दूर करता है, लेकिन जब आप इसमें कपूर (Camphor benefits in hindi) मिलाते हैं, तो यह और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। इससे त्वचा पर होने वाली कई समस्याओं का इलाज चुटकी में होता है। बालों को भी लाभ होता है। कपूर का तेल भी शरीर के दर्द को कम करता है। स्‍किन इंफेक्‍शन, स्किन एलर्जी, दाग-धब्‍बों को दूर करता है। जब आप नारियल तेल में कपूर (coconut oil and camphor benefits in hindi) को मिलाते हैं, तो त्वता से संबंधित कई समस्याएं दूर (benefits of mixture of coconut oil and camphor in hindi) हो जाती हैं...