Tips for hair care: एलोवेरा सेहत के साथ ही बालों और त्वचा के लिए भी बहुत लाभकारी (aloe vera benefits in hindi) होता है। खासकर गिरते बालों की समस्या (aloe vera for hair fall) का जड़ से करता है समाधान। मानसून में बाल अधिक टूटने लगते हैं। वातावरण में ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ने से स्कैल्प चिपचिता हो जाता है, जिससे बालों की जड़ कमजोर हो जाती है। ऐलोवेरा (hair pack with aloe vera) में कई तरह के विटामिन्स, एंजाइम, मिनरल्स, अमीनो एसिड आदि मौजूद होता है, जो बालों को जड़ों से मजबूती देते हैं। इसके साथ ही एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, जो बालों को घना बनाते हैं। बालों का टूटना झड़ना कम करता है। यदि आप भी मानसून में बालों के अधिक गिरने (Hair fall in monsoon) से परेशान हैं और कई हेयर प्रोडक्ट्स, एंटी हेयर फॉल शैम्पू का इस्तेमाल करके थक चुके हैं, तो एलोवेरा जेल का बालों में इस्तेमाल (aloe vera for hair fall treatment) करना शुरू कर दें। इससे रूसी की समस्या से भी निजात मिलेगी। हम आपको बता रहे हैं एलोवेरा को बालों में इस्तेमाल करने के तीन तरीके (Ways to use aloe vera for hair)...