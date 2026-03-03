How to use lemon to whiten face : आज के समय में चेहरे से जुड़ी कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं, जिसे कम करने के लिए लोग तरह-तरह के केमिकल्स इस्तेमाल करने लग जाते हैं। मुख्य रूप से अगर चेहरे का रंग फीका दिखता है, तो लोग कई तरह के केमिकल्स युक्त क्रीम लगाने लग जाते हैं। लेकिन इन क्रीम से चेहरे को नुकसान हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा साफ दिखे, तो इसके लिए कुछ नुस्खों को ट्राई किया जा सकता है। इन नुस्खों में नींबू का इस्तेमाल करना बेस्ट हो सकता है। जी हां, नींबू विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो स्किन को गहराई से साफ करते हैं। इसके साथ ही यह डेड स्किन और दाग-धब्बों को भी हटाने में प्रभावी हो सकते हैं। इसका प्रयोग आप चेहरे पर कई तरह से कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको ऐसे 5 तरीकों के बारे में बताएंगे, जिससे आप अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं।