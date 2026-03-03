Select Language

नींबू से चेहरा कैसे साफ करें? जानिए 5 तरीके, जिनसे स्किन का कालापन होगा कम

What can I mix with lemon for glowing skin : चेहरे पर निखार पाने के लिए आप नींबू का इस्तेमाल कई तरह से कर सकते हैं। आइए जानते हैं त्वचा पर निखार पाने के लिए नींबू का कैसे करें इस्तेमाल?

Written by Kishori Mishra | Published : March 3, 2026 2:22 PM IST

चेहरे का कालापन दूर करने के लिए नींबू कैसे लगाएं?

How to use lemon to whiten face : आज के समय में चेहरे से जुड़ी कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं, जिसे कम करने के लिए लोग तरह-तरह के केमिकल्स इस्तेमाल करने लग जाते हैं। मुख्य रूप से अगर चेहरे का रंग फीका दिखता है, तो लोग कई तरह के केमिकल्स युक्त क्रीम लगाने लग जाते हैं। लेकिन इन क्रीम से चेहरे को नुकसान हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा साफ दिखे, तो इसके लिए कुछ नुस्खों को ट्राई किया जा सकता है। इन नुस्खों में नींबू का इस्तेमाल करना बेस्ट हो सकता है। जी हां, नींबू विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो स्किन को गहराई से साफ करते हैं। इसके साथ ही यह डेड स्किन और दाग-धब्बों को भी हटाने में प्रभावी हो सकते हैं। इसका प्रयोग आप चेहरे पर कई तरह से कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको ऐसे 5 तरीकों के बारे में बताएंगे, जिससे आप अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं।

नींबू और शहद से चेहरा कैसे करें साफ

चेहरे पर चमक लाने के लिए आप नींबू और शहद का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले 1 चम्मच शहद लें और इसमें नींबू की कुछ बूंदों को डालकर चेहरे पर लगाएं। करीब 10 से 15 मिनट के बाद अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। इससे आपकी स्किन गहराई से साफ होगी।

नींबू और दही स्किन को करे एक्सफोलिएट

चेहरे को एक्सफोलिएट करने के लिए आप नींबू और दही का प्रयोग कर सकते हैं। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड स्किन को एक्सफोलिएट कर सकता है। इससे टैनिंग को हटाने में मदद मिल सकती है। इसके लिए 1 चम्मच नींबू के रस में थोड़ी सी दही को मिक्स करके चेहरे पर लगाएं। इसके बाद चेहरे को गुनगुने पानी से साफ कर लें। इससे चेहरा क्लीन हो जाएगा।

चेहरा साफ करे नींबू और बेसन

अपने चेहरे के कालेपन को दूर करने के लिए नींबू और बेसन का इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है। इसे प्रयोग करने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच बेसन लें, इसमें नींबू का रस और थोड़ी सी दही डालें। इसके बाद इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं और करीब 10 मिनट के बाद गुनगुने पानी से चेहरा धो लें। इससे स्किन का कालापन दूर हो सकता है।

नींबू और एलोवेरा स्किन का कालापन करे दूर त्वचा पर होने वाले कालेपन को दूर करने के लिए आप नींबू और एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए एक कटोरी में सबसे पहले आधा चम्मच नींबू का रस लें। इसमें 1 चम्मच करीब एलोवेरा जेल मिक्स करें। इसके बाद इसे अपने चेहरे पर लगाएं और करीब 10 मिनट के लिए छोड़ दें। बाद में नॉर्मल पानी से इसे साफ कर लें। इससे आपके चेहरे की क्लीनिंग गहराई से हो सकती है।

चेहरे के कालेपन को दूर करे नींबू और खीरा

स्किन के कालेपन को दूर करने के लिए आप अपनी त्वचा पर नींबू और खीरे के रस को बराबर मात्रा में मिक्स करके कॉटन बॉल्स की मदद से लगाएं। करीब 10 मिनट के लिए छोड़ दें और बाद में नॉर्मल पानी से साफ कर लें।