पिंपल्स की समस्याओं से दिलाए राहत

मुल्तानी मिट्टी में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो मुंहासों को कम करने में सहायता करते हैं। यह त्वचा के अतिरिक्त सीबम को सोख लेता है। इससे मुंहासे होने की संभावना कम हो जाती है।पुरुषों में शेविंग के कारण त्वचा में जलन या मुंहासे हो सकते हैं। ऐसे में मुल्तानी मिट्टी के साथ नीम पाउडर या हल्दी को मिलाकर लगाने से चेहरे के सूजन और रेडनेस कम होती है और दाग धब्बे हल्के होते हैं।