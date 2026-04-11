पित्ती उछलने पर कौन सी जड़ी-बूटियां फायदेमंद हैं?









Pitti Uchalne se par Kaun Si jadi buti khani chahiye: आपने अक्सर देखा होगा है कि कई लोगों की त्वचा पर अचानक से लाल चकत्ते, खुजली और जलन की परेशानी होती है। त्वचा पर अचानक होने वाली इस परेशानी को आम भाषा में पित्ती उछलना कहा जाता है। वहीं, मेडिकल साइंस में पित्ती उछलने की समस्या को Urticaria कहा जाता है। यह समस्या अक्सर एलर्जी, गर्मी, पित्त दोष बढ़ने या किसी खाद्य पदार्थ का रिएक्शन होने के कारण होती है। दिल्ली के द्वारका स्थित अंजना कालिया डाइट क्लीनिक की हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. अंजना कालिया बताती हैं कि आयुर्वेद में पित्ती उछलने को शीतपित्त कहा जाता है। यह मुख्य रूप से शरीर में पित्त दोष के असंतुलन के कारण होती है। पित्ती उछलने की समस्या में आयुर्वेद में कई प्रकार की जड़ी- बूटियों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।