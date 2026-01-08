Ayurvedic Foods for Bloating: क्या सर्दियों में आपको भी ब्लोटिंग की समस्या रहती है? अगर हां, तो आप ब्लोटिंग और एसिडिटी से राहत पाने के लिए कई उपाय आजमा चुके होंगे। आप मार्केट में मिलने वाले तरह-तरह के चूर्ण और सिरप का सेवन भी कर चुके होंगे। लेकिन, इनका लंबे समय तक सेवन करना पाचन-तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आपको ब्लोटिंग से राहत पाने के लिए किसी दवा, सिरप या चूर्ण लेने की जरूरत नहीं है। आप घर पर मौजूद कुछ आयुर्वेदिक फूड्स का सेवन कर सकते हैं। इससे पाचन-तंत्र में सुधार होगा और सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आयुर्वेदिक फूड्स गैस, अपच, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याओं से भी छुटकारा दिलाते हैं। इसलिए आपको अपनी विंटर डाइट में इन आयुर्वेदिक फूड्स को जरूर शामिल करना चाहिए। आइए, जानते हैं सर्दियों में ब्लोटिंग से छुटकारा पाने के लिए आयुर्वेदिक फूड्स (Bloating ke Liye Ayurvedic Foods)-