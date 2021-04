1 / 9

गर्मियों के लिए आयुर्वेदिक टिप्स

Ayurvedic Drinks for Summer: गर्मियों का सीजन आते ही ना केवल हवा और धूप में बदलाव होते हैं बल्कि, इनसे प्रभावित होकर हमारी सेहत में भी कई प्रकार के बदलाव होने लगते हैं। इसीलिए, आयुर्वेद में गर्मियों के मौसम में बीमारियों से बचने के लिए विभिन्न प्रकार की सावधानियां और परहेज बताए गए हैं। जैसा कि आयुर्वेद में भोजन की मदद से स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक वैसे ही गर्मियों के मौसम में भी आयुर्वेद डायट में बदलाव की सलाह देता है। (Ayurvedic tips to stay healthy and cool in Summer season)