अस्थमा होने पर शुरुआत में दिखाई देते हैं ये 4 लक्षण, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

अस्थमा के शुरुआती लक्षण क्या हैं?

धूल और प्रदूषण बढ़ने की वजह से अस्थमा रोगियों के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपको बता दें कि यह बीमारी संक्रामक नहीं होती है, यानी एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, अस्थमा बच्चों और वयस्कों दोनों को प्रभावित कर सकता है। इसे बच्चों में होने वाली सबसे आम क्रॉनिक बीमारी माना गया है। दरअसल, जब फेफड़ों की छोटी वायुमार्गों में सूजन आती है और वे संकुचित हो जाते हैं, तब अस्थमा के लक्षण विकसित होने लगते हैं। आंकड़ों की मानें तो साल 2023 में दुनियाभर में लगभग 36 करोड़ लोग अस्थमा से प्रभावित थे। इस बीमारी की वजह से हर साल लाखों लोग अपनी जान भी गंवाते हैं। लेकिन, सही समय पर जांच और इलाज से इसके लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए इसके लक्षणों को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए।