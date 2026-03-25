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अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा पीने से क्या होता है? जानिए सेवन का सही तरीका

Arjun ki chhal aur dalchini ke fayde : अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा पीने से सेहत को कई फायदे हो सकते हैं। इससे हार्ट हेल्थ से लेकर कमजोर इम्यून बूस्ट हो सकती है। आइए जानते हैं इसके फायदे क्या हैं?

Written by Kishori Mishra | Published : March 25, 2026 9:48 AM IST

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अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा पीने के क्या फायदे हैं?

क्या आप नैचुरल तरीके से अपने शरीर के दोषों को दूर करना चाहते हैं? अगर हां, तो  अर्जुन की छाल आपके लिए बेस्ट हो ( Arjun ki chhal ke fayde in hindi ) सकती है। जी हां, आयुर्वेद की तमाम जड़ी-बूटियों मेें अर्जुन की छाल को  एक बेहतरीन जड़ी-बूटी मानी गई है। यह सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेस, कैटालेज और ग्लूटाथियोन के लेवल को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। रामहंस चेरिटेबल हॉस्पिटल, सिरसा के आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ. श्रेय शर्मा का कहना है कि अर्जुन की छाल में कफ, पित्त और वात, तीनों दोषों को संतुलित करने का गुण होता है। वहीं, अगर आप अर्जुन के छाल  के गुणों को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें दालचीनी को मिक्स करके काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। इस मिश्रण के सेवन से कई तरह की तकलीफ हो दूर किया जा  सकता है। आइए जानते हैं अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा पीने से  सेहत को क्या फायदे हो सकते हैं?

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पाचन रहता है दुरुस्त

अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा पीने से आप पाचन को दुरुस्त रख सकते हैं। आयुर्वेदाचार्य का कहना है कि अर्जुन की छाल पाचन टॉनिक के रूप में कार्य करता है। इससे पेट में बनने वाली एसिड के हमले को कम किया जा सकता है। साथ ही सीने में होने वाली जलन भी कम हो सकती है। अगर आपके पेट में किसी तरह का संक्रमण है, तो यह काढ़ा आपके लिए प्रभावी हो सकता है।  Also Read - 30 दिन अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा पीने से क्या होगा? जानिए शरीर में दिखने वाले बदलाव

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किडनी को रखता है सुरक्षित

अर्जुन के साथ दालचीनी को मिक्स करके अगर आप काढ़ा बनाकर पीते हैं, तो इससे आपके शरीर को भरपूर रूप से एंटीऑक्सीडेंट्स प्राप्त हो सकता है। यह लिवर और किडनी को सुरक्षित रखने में प्रभावी हो सकता है।

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हार्ट हेल्थ में करे सुधार

अर्जुन की छाल और दालचीनी से तैयार काढ़े का सेवन करने से हार्ट हेल्थ को बेहतर किया जा सकता है। यह धमनियों में ब्लड फ्लो को बेहतर करता है। साथ ही मांसपेशियों के संकुचन में सहायता साबित हो सकता है। हृदय संबंधी सहनशक्ति को बढ़ाने के लिए आप इस काढ़े का सेवन कर सकते हैं। Also Read - अर्जुन की छाल कब और कैसे पीनी चाहिए?

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ब्लड फ्लो होता है बेहतर

अर्जुन की छाल और दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो नसो में होने वाली सूजन को कम कर सकते हैं। इससे शरीर में ब्लड फ्लो बेहतर हो सकता है। साथ ही नसों में होने वाली दिक्कतों को दूर किया जा सकता है।

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कैसे करें अर्जुन की छाल और दालचीनी के काढ़े का सेवन?

अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले 1 पैन में 1 से 2 कप पानी डालें। इसमें अर्जुन की छाल का 1 टुकड़ा और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालकर अच्छी तरह से उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए, तो इसे छान लें और फिर इसका चाय की तरह सेवन करें। इससे आपकी परेशानी काफी हद तक दूर हो सकती है। Also Read - इस पेड़ की छाल को मात्र घोलकर पीने से ही शरीर से दूर होंगी ये 5 बीमारियां, ऐसे करें इस्तेमाल