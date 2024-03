होली खेलने से पहले चेहरे पर लगाएं ये चीजें









Holi 2024: होली का त्योहार अब बस कुछ ही दिन दूर है। इस साल 25 मार्च को होली मनाई जाएगी। होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है। होली में रंग-गुलाल से खेलने में सभी को खूब मजा आता है। लेकिन होली के रंगों के कारण स्किन डैमेज होने का डर भी लगा रहता है। होली में खेले जाने वाले रंगों में हानिकारक केमिकल्स होते हैं, जो स्किन को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके कारण स्किन पर रेडनेस, जलन, खुजली, ड्राइनेस और पिंपल्स जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में, अगर आप होली के रंगों से अपनी स्किन का बचाव करना चाहते हैं, तो होली खेलने से पहले चेहरे पर कुछ चीजों को अप्लाई करें। आज इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर होली खेलने से पहले चेहरे पर लगाया जाए तो स्किन को नुकसान पहुंचने का खतरा कम रहता है (What To Apply On Face Before Playing Holi In Hindi)। तो आइए, जानते हैं होली खेलने से पहले चेहरे पर क्या लगाएं?