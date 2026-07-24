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ग्लोइंग स्किन के लिए चेहरे पर लगाएं ये 5 चीजें, आयुष मंत्रालय ने दी सलाह

अगर आपको ग्लोइंग और साफ स्किन चाहिए तो आयुष मंत्रालय द्वारा बताई गई इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन घरेलू नुस्खों में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं।

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Written By: Anju Rawat | Published : July 24, 2026, 8:24 PM

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ग्लोइंग स्किन के लिए चेहरे पर लगाएं ये चीजें

हर कोई ग्लोइंग स्किन चाहता है और इसके लिए तरह-तरह की चीजों का इस्तेमाल करता है। लेकिन, त्वचा का निखार बढ़ाने के लिए सिर्फ महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स ही नहीं, कुछ घरेलू नुस्खे भी असरदार साबित हो सकते हैं। आयुष मंत्रालय ने चंदन, नीम समेत कई घरेलू उपायों के बारे में बताया है, जो त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें आपके घर पर आसानी से मौजूद रहती हैं। आप इनका इस्तेमाल करके त्वचा का निखार बढ़ा सकते हैं।

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1. चंदन का पेस्ट लगाएं

ग्लोइंग और खूबसूरत त्वचा पाने के लिए आप चंदन पाउडर के पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चंदन में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो त्वचा की सूजन कम करते हैं और फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। चंदन पाउडर लगाने से त्वचा को ठंडक मिलती है और जलन को कम करने में भी मदद मिलती है। अगर चेहरे पर दाग-धब्बे हैं, तो चंदन का पेस्ट लगाना असरदार हो सकता है। Also Read - चेहरे का ग्लो बढ़ाने के लिए कौन-से योगासन करें?

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2. नीम का पेस्ट लगाएं

त्वचा के लिए नीम के पेस्ट को भी फायदेमंद माना जाता है। आयुष मंत्रालय के अनुसार, नीम स्किन के लिए अच्छा होता है। इसमें एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण होते हैं। ये मुंहासों और त्वचा के संक्रमण को कम करने में मदद करते हैं। स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए आप नीम के पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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3. घी लगाएं

घी सेहत के साथ ही, त्वचा के लिए भी लाभकारी होता है। अगर आप रोजाना घी का सेवन करेंगे, तो इससे शरीर को हेल्दी फैट्स और कई तरह के विटामिन्स मिलते हैं, इससे त्वचा को लाभ पहुंचाते हैं। घी लगाने से त्वचा को नमी मिलती है और यह स्किन बैरियर के रूप में काम करता है। आप अपने चेहरे पर रात को घी लगा सकते हैं और सुबह गुनगुने पानी से चेहरे को धो सकते हैं। Also Read - कौन से विटामिन से चेहरा साफ होता है? जानिए कैसे करें इसकी पूर्ति

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4. केसर

केसर में क्रोसिन और सैफ्रेनल जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो स्किन को फ्री-रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करते हैं। केसर त्वचा की प्राकृतिक चमक बनाए रखने में मदद कर सकता है। केसर त्वचा का निखार बढ़ाने में मदद कर सकता है और दाग-धब्बों को भी मिटाने में मदद कर सकता है।

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5. पलाश के फूल

पलाश के फूलों का उपयोग आयुर्वेद में त्वचा संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीमाइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। आयुष मंत्रालय ने पलाश के फूलों को त्वचा के लिए फायदेमंद बताया है। लेकिन, इसके त्वचा संबंधी फायदों पर वैज्ञानिक प्रमाण अभी सीमित हैं। Also Read - चेहरे की चमक बढ़ाता है ग्लिसरीन, इस तरह इस्तेमाल करने से मिलेगा फायदा

thehealthsite.com Authors

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More