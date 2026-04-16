गर्मियों में कुछ लोगों को आंखों में जलन, खुजली जैसा महसूस होता है। ऐसी स्थिति में फील होता है कि आंखों को ठंडक देने वाली चीज मिल जाती है, तो शायद हमें रिलैक्स फील होता। अगर आपको भी गर्मियों के दिनों में ऐसा फील होत है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। घर में कई ऐसी चीजें रखी होती हैं, जिसका इस्तेमाल करने से आपकी आंखों को ठंडक मिल सकती है। बस हमारा ध्यान इन चीजों पर नहीं जाता है। इस लेख में हम आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताएंगे, जिससे आपकी आंखों को तुरंत ठंडक मिल सके। आइए जानते हैं गर्मियों में आंखों को ठंडा करने वाली कौन-कौन सी चीजें होती हैं?