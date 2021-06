1 / 9

..जब अनुष्का-विराट ने नहीं दिखाया वामिका का चेहरा

Protective Parents of Bollywood: अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और उनकी बेटी वामिका (Vamika) एक बार फिर चर्चा में हैं। अनुष्का शर्मा और उनकी प्यारी बिटिया वामिका की नयी तस्वीरें सामने आयी है जिन्हें हाल ही में क्लिक किया गया है। हालांकि, बहुत कोशिशों के बाद भी पैपराज़ी को वामिका का चेहरा ठीक से देखने नहीं मिला। दरअसल, बेटी वामिका के साथ अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और उनके पति विराट कोहली को हाल ही में एयपोर्ट पर मीडिया ने स्पॉट किया गया। बता दें कि, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली इंग्लैंड में हो रहे WTC फाइनल में हिस्सा लेने के लिए टीम इंडिया के साथ बुधवार रात रवाना हुए। (Anushka Sharma spotted with daughter at airport)