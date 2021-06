2 / 6

जब बेटी ने पूछे 'सबसे मुश्किल' सवाल..

फिल्ममेकर अनुराग कश्यप की बेटी आलिया (Aaliyah Kashyap) अब 20 साल की हो गयी हैं। हाल ही में फादर्स डे (Father's Day) पर आलिया ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक लाइव सेशन किया जिसका टाइटल था आस्किंग माई डैड ऑकवर्ड क्वेश्चन्स (Asking my dad awkward question), इस सेशल में आलिया ने अपने पिता अनुराग कश्यप से कई अजीबो-गरीब सवाल किए। इस सेशन में आलिया के अपने सवालों के साथ फैंस के कई सवालों के जवाब भी अपने पिता से मांगे। ये सवाल पैरेंटिंग, करियर और बच्चों को फैसले लेने की फ्रीडम जैसे टॉपिक्स पर थे। लेकिन, इन सबके बीच कुछ सवाल ऐसा भी पूछे गए जो किसी भी पिता को सकते में डाल सकता है। ऐसा ही एक सवाल था प्री-मेरिटल सेक्स और शादी से पहले प्रेंगनेंसी का। आमतौर पर सेक्स, फिजिकल इंटीमेसी (Physical Intimacy) और रिलेशनशिप्स (Talking to children about sex and relationship) जैसे मुद्दों पर अपने बच्चों से बात करते हुए माता-पिता असहज महसूस करते हैं। लेकिन, अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर अनुराग कश्यप ने अपनी बेटी के इस सवाल को टालने की बजाय उसका जवाब दिया। ( Anurag Kashyap's views on pre-marital sex and pregnancy before marriage)