Eye Cancer ke Lakshan: आंखों में कैंसर एक बेहद दुर्लभ स्थिति है। यह बीमारी तब होती है, जब आंख के अंदर या आसपास की कोशिकाएं असामान्य रूप से अनियंत्रित होकर बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर बनाती हैं। यह आंख के विभिन्न हिस्सों (पुतली, रेटिना या परत) में उत्पन्न हो सकती है। आंखों में कैंसर के कई प्रकार हैं, इसमें यूवियल मेलानोमा, रेटिनोब्लास्टोमा और इंट्राओकुलर लिम्फोमा शामिल हैं। यह आनुवंशिक कारणों या सूरज की यूवी किरणों के संपर्क में आने से हो सकता है। आपको बता दें कि यूवियल मेलानोमा आंखों में कैंसर का सबसे आम प्रकार है। वहीं, रेटिनोब्लास्टोमा बच्चों में ज्यादा दिखाई देता है। आंखों में कैंसर, आंखों की रोशनी को छिन सकता है। इसलिए इसके संकेतों को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए।