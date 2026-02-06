Select Language

आंखों में कैंसर होने पर दिखाई देते हैं ये 5 लक्षण, भूलकर भी न करें नजरअंदाज

Eye Cancer: आंखों का कैंसर एक गंभीर बीमारी है। इसलिए इसके लक्षणों की भूलकर भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। आंखों में थोड़ा सा भी बदलाव होने पर डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें।

Written by Anju Rawat | Updated : February 6, 2026 11:31 AM IST

1/6

आंखों में कैंसर के लक्षण

Eye Cancer ke Lakshan: आंखों में कैंसर एक बेहद दुर्लभ स्थिति है। यह बीमारी तब होती है, जब आंख के अंदर या आसपास की कोशिकाएं असामान्य रूप से अनियंत्रित होकर बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर बनाती हैं। यह आंख के विभिन्न हिस्सों (पुतली, रेटिना या परत) में उत्पन्न हो सकती है। आंखों में कैंसर के कई प्रकार हैं, इसमें यूवियल मेलानोमा, रेटिनोब्लास्टोमा और इंट्राओकुलर लिम्फोमा शामिल हैं। यह आनुवंशिक कारणों या सूरज की यूवी किरणों के संपर्क में आने से हो सकता है। आपको बता दें कि यूवियल मेलानोमा आंखों में कैंसर का सबसे आम प्रकार है। वहीं, रेटिनोब्लास्टोमा बच्चों में ज्यादा दिखाई देता है। आंखों में कैंसर, आंखों की रोशनी को छिन सकता है। इसलिए इसके संकेतों को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए।

2/6

आंखों में धुंधलापन

अगर आपको आंखों में धुंधलापन नजर आ रहा है, तो इस संकेत को नजरअंदाज न करें। यह आंख में कैंसर का एक सबसे आम संकेत हो सकता है। आंखों में धुंधलापन या अस्पष्टता, कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसलिए अगर आपको आंखों में धुंधलापन महसूस हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और इस स्थिति की जांच जरूर कराएं।

3/6

आंखों में दर्द होना

आंखों में लगातार दर्द होना कैंसर का संकेत हो सकता है। जब आंखों में कैंसर शुरू होता है, तो दर्द का अनुभव होता है। दरअसल, ट्यूमर के बढ़ने से आंख के अंदर दबाव पड़ता है, इससे ऊतकों पर सूजन हो सकती है और यह दर्द का कारण बन सकता है। इसलिए इस संकेत को लंबे समय तक नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है।

4/6

आंखों का लाल होना

कभी-कभार आंखों में रेडनेस नजर आना आम हो सकता है, लेकिन अगर अक्सर ही आंखें लाल दिखाई देती हैं, तो इस संकेत की अनदेखी न करें। यह आंखों में कैंसर का लक्षण हो सकता है। आंखों में कैंसर के कारण आंखें लाल हो सकती हैं। अगर आंखें लाल हो रही हैं या समस्या बढ़ रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

5/6

आंखों से पानी आना

कैंसर की वजह से आंखों से आंसू निकालने वाली नलिकाओं में सूजन और रुकावट आ जाती है। ट्यूमर आंसू निकासी प्रणाली को अवरुद्ध कर सकता है और आंसू बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा, कीमोथेरेपी की वजह से भी आंखों से आंसू बाहर आ सकते हैं।

6/6

आंखों की रोशनी कम होना

अगर आपके आंखों की रोशनी कम हो गई है तो इस स्थिति में भी चेकअप जरूर कराना चाहिए। आंखों की दृष्टि में बदलाव महसूस हो रही है तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। दरअसल, कैंसर की वजह से रेटिना या ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचता है। साथ ही, ट्यूमर आंखों के भीतर दबाव भी डालता है। ब्लड सर्कुलेशन को कम करता है और इससे धुंधली दृष्टि हो सकती है।