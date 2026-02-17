Select Language

रमजान के महीने में जन्में बच्चों की शख्सियत में रौनक लगा देंगे ये 10 चुनिंदा नाम, सीधे अल्लाह पास से इंस्पायर

Ramadan 2026: मुस्लिम बच्चे जो रमजान के आसपास जन्म लेते हैं, उनके लिए कुछ पाक नाम की लिस्ट हम आपको नीचे बताने वाले हैं। पेरेंट्स अपनी पसंद से उनमें से नाम चुन सकते हैं।

Written by Mukesh Sharma | Published : February 17, 2026 1:44 PM IST

1/6

मुस्लिम बच्चों के नाम (Muslim Baby Names)

Muslim Baby Names on Ramdan: पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम बहुत ही सोच-समझ कर ही रखते हैं, ताकि ऊपर वाले कि दुआ हमेशा उनके ऊपर बनी रहे। खासतौर पर एक मुस्लिम परिवार में जो बच्चे रमजान के महीने में या ईद के आसपास जन्म लेते हैं, उन्हें बहुत पाक माना जाता है। फरवरी की 17 यानी आज से रमजान शुरु हो रहे हैं और अगर आपके लाडले का जन्म रमजान के महीने मे हुआ है, तो यह काफी पाक मौका माना जाना चाहिए। इस आर्टिकल में हम पेरेंट्स को उनके बेटे व बेटी के लिए कुछ नाम बताने वाले हैं, जो अल्लाह पाक से सीधे इंस्पायर हैं। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों पर अल्लाह पाक की दुआ हमेशा बनी रहे तो ये कुछ चुनिंदा नाम हैं जो आपको जरूर चुन लेना चाहिए। इसलिए यह लेख खासतौर पर उन पेरेंट्स के लिए ही है, जिनके बच्चों का जन्म रमजान के मौके पर ही हुआ है।

2/6

सहिरा

अगर रमजान के मौके पर आपको बेटी हुई है, तो सहिरा नाम आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि सहिरा नाम का मतलब शानदार होता है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक की दुआ से आपकी बेटी का फ्यूचर भी शानदार रहे तो आप उसका नाम सहिरा रख सते हैं। Also Read - Fitness in Ramadan: क्या रमजान के दौरान वर्कआउट करना सही है?

3/6

साहिल

ये हो सकता है कि आपने पहले भी साहिल नाम बहुत बार सुन लिया होगा और शायद आप कुछ लोगों को जानते भी होंगे। लेकिन यह एक एवरग्रीन नाम है और साहिल नाम का मतलब किनारा होता है। अगर आपके बेटे का जन्म रमजान के मौके पर हुआ है, तो यह नाम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।

4/6

हनीफा

रमजान के मौके पर जन्म लेने वाली लड़कियों की किस्मत बहुत अच्छी मानी जाती है। खासतौर पर अगर आप रमजान के मौके पर जन्म लेने वाली लड़कियों का नाम भी कोई चुनिंदा रख देते हैं, तो उनकी किस्मत और अच्छी हो जाती है। हनीफा नाम का मतलब पाक होता है और इससे आपकी लाडली की किस्मत अच्छी बनी रहेगी। Also Read - क्या वाकई मार्केट में मिलने वाले तेल बालों का झड़ना रोक सकते हैं? जानें क्या है इसका पक्का इलाज

5/6

आरिज

अगर आप भी पुराने और पहले इस्तेमाल किए हुए नाम नहीं रखना चाहते हैं और कुछ नया ढूंढ रहे हैं, तो आरिज नाम भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आरिज नाम का मतलब अच्छा मर्तबा या औहदा होता है यानी यह रिस्पेक्ट से जुड़ा नाम है। आप रमजान के मौके पर जन्में अपने बेटे का यह नाम रख सकते हैं।

6/6

राहिल

जिन पेरेंट्स को अलग और यूनिक नाम अच्छे लगते हैं और वे रमजान के मौके पर जन्मे अपने बेटे का नाम कुछ ऐसा ही रखना चाहते हैं तो राहिल भी अच्छा ऑप्शन है। राहिल नाम का मतलब होता है राह दिखाने वाला। आपके लाडले के लिए यह नाम बेहद शुभ हो सकता है। अन्य नाम इसके अलावा फातिमा, अयान, मरयम और फरहीन भी अच्छे नाम है। Also Read - छोटे बच्चों के पेट में कीड़े होने के लक्षण क्या हैं? जानें कैसे करें उनका घर पर इलाज