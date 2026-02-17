रमजान के महीने में जन्में बच्चों की शख्सियत में रौनक लगा देंगे ये 10 चुनिंदा नाम, सीधे अल्लाह पास से इंस्पायर

मुस्लिम बच्चों के नाम (Muslim Baby Names)









Muslim Baby Names on Ramdan: पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम बहुत ही सोच-समझ कर ही रखते हैं, ताकि ऊपर वाले कि दुआ हमेशा उनके ऊपर बनी रहे। खासतौर पर एक मुस्लिम परिवार में जो बच्चे रमजान के महीने में या ईद के आसपास जन्म लेते हैं, उन्हें बहुत पाक माना जाता है। फरवरी की 17 यानी आज से रमजान शुरु हो रहे हैं और अगर आपके लाडले का जन्म रमजान के महीने मे हुआ है, तो यह काफी पाक मौका माना जाना चाहिए। इस आर्टिकल में हम पेरेंट्स को उनके बेटे व बेटी के लिए कुछ नाम बताने वाले हैं, जो अल्लाह पाक से सीधे इंस्पायर हैं। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों पर अल्लाह पाक की दुआ हमेशा बनी रहे तो ये कुछ चुनिंदा नाम हैं जो आपको जरूर चुन लेना चाहिए। इसलिए यह लेख खासतौर पर उन पेरेंट्स के लिए ही है, जिनके बच्चों का जन्म रमजान के मौके पर ही हुआ है।