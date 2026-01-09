Select Language

आयुर्वेद के अनुसार आपको सर्दियों में कौन से फल नहीं खाने चाहिए?

Verified VERIFIED By: Dr Shrey Sharma

Sardiyo Mai Konse Phal Na Khaye: सर्दियों में कई फल आते हैं, लेकिन क्या यह सभी आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं? आयुर्वेद में शरीर की जरूरत के हिसाब से सर्दियों में न खाए जाने वाले फलों अलग किया गया है। ये वह 5 फल हैं।

Written by Vidya Sharma | Published : January 9, 2026 12:04 PM IST

1/6

सर्दियों में न खाए जाने वाले फल

आयुर्वेद हमारे द्वारा लिए जाने वाले सभी आहार को वात-पित और कफ से जोड़कर देखता है। वहीं सर्दियों के मौसम में वातावरण में वात और कफ दोषों की अधिकता होती है। यह वह समय होता है जब हमारी पाचन शक्ति तेज हो जाती है और हमें अधिक भूख लगती है। लेकिन अगर जुबान पर लगाम न लगाएं तो गलत खान-पान शरीर को नुकसान पहुंचाने और बलगम को बढ़ाने का काम करता है। अगर हम आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार चलें तो रामहंस चेरिटेबल हॉस्पिटल, सिरसा के आयुर्वेदिक डॉ. श्रेय शर्मा के अनुसार सर्दियों में लोग पानी की कमी को पूरा करने के लिए फल खाते हैं, लेकिन बाजार में मिलने वाले कुछ फल ऐसे हैं जो सर्दियों में स्वास्थ्य जोखिम को बढ़ा सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही 5 फलों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें आपको गलती से भी सर्दियों में नहीं खाना चाहिए।

2/6

न करें केला खाने की भूल

वैसे तो केले में पोटेशियम सहित कई पोषक तत्व होते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों में केला खाने से कफ बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी तासीर ठंडी और भारी होती है। अगर आप केला खाते हैं तो यह छाती में जकड़न, खांसी और साइनस की समस्या को बढ़ सकती है। आप शाम को या रात को केला बिल्कुल न खाएं और अगर खाना ही है तो दिन में धूप में बैठकर खाएं। Also Read - वायु प्रदूषण ही नहीं बल्कि सर्दियों की धुंध भी फेफड़ों को कर रही डैमेज, एक्सपर्ट्स ने किया सावधान

3/6

अमरूद शाम को अमरूद पड़ सकता है भारी

अमरूद सीजनल फ्रूट है जो सर्दियों में मिलता है और विटामिन सी से रिच इस फल को खाने के कई फायदे होते हैं। अगर बात आयुर्वेद की करें तो यह वात दोष को बढ़ाता है, क्योंकि इसती तासीर ठंडी होती है। इसलिए अमरूद को अक्सर हम दिन में धूप में बैठकर खाते हैं ताकि शरीर पर गलत प्रभाव न पड़े। अन्यथा रात को अमरूद खाना गले में खराश, कफ, जुकाम और कब्ज जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है।

4/6

तरबूज तो बिल्कुल न खाएं

तरबूज गर्मियों में मिलने वाला फल है, लेकिन आजकल केमिकल के इस्तेमाल से सभी फल हर सीजन में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप यह सोचकर तरबूज खा रहे हैं कि सर्दियों में शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, तो ऐसी गलती बिल्कुल न करें। क्योंकि पानी की मात्रा अधिक होने से इसकी तासीर ठंडी होती है। सर्दियों में इसे खाने से वात बिगड़ने से जोड़ों में दर्द और कफ जनित बीमारियां हो सकती हैं। यह फल बॉडी टेंपरेचर को इम्बैलेंस कर सकता है जो सर्दी-जुकाम और गले की समस्या पैदा कर सकता है। Also Read - सर्दियों में इन 2 कारणों से होती है कब्ज, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा काम करके आप भी पा सकते हैं राहत

TRENDING NOW

5/6

शरीफा के स्वाद के बहकावे में न आएं

हमने बहुत से लोगों को सर्दियों में शरीफा खाते देखा। स्वाद में मीठा यह फल मलाईदार होता है और खाने में बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सर्दियों में मिलने वाले सभी फल ठंड में खाएं जा सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसाल जो फल बहुत मीठे या ठंडी तासीर के होते हैं, वे तुरंत कफ बढ़ाने का काम हैं। इसलिए वह लोग जिन्हें अस्थमा है या सांस की तकलीफ रहती है, उन्हें यह फल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।

6/6

अनानास खाने से बचें

सर्दी से लेकर गर्मी तक, आपको हर सीजन में अनानास मिल जाएगा। आमतौर पर यह गर्मी और मानसून में होता है, लेकिन कुछ लोग इसे सर्दियों में भी खाते हैं। यह स्वाद में खट्टा-मीठा और तासीर से ठंडा होता है। जाहिर सी बात है अगर आर ठंडी तासीर वाले फल खाते हैं तो यह गले में इंफेक्शन बढ़ा सकते हैं। साथ ही अनानास से कुछ लोगों को गले में चुभन सी महसूस हो सकती है। Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है। Also Read - सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाने वाले सावधान, हार्ट अटैक का बढ़ रहा तेजी से खतरा