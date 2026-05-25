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गर्मी में बेल का शरबत पीने से क्या होता है? जानें, 6 फायदे

Bael Sharbat Benefits: गर्मियों में बेल का शरबत पीना काफी फायदेमंद हो सकता है। इसके सेवन से गर्मी में होने वाली परेशानियां काफी हद तक कम हो सकती हैं। आइए जानते हैं बेल का शरबत पीने से होने वाले फायदे क्या हैं?

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Written By: Kishori Mishra | Published : May 25, 2026, 6:41 PM

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गर्मी में बेल का शरबत पीने के क्या फायदे हैं?

Benefits of Bael Sharbat : बेल का शरबत कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी के साथ-साथ पोटेशियम और कैल्शियम जैसे आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कई तरह की परेशानियों से छुटकारा दिला सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से बेल का शरबत पीते हैं, तो इससे कब्ज की परेशानी दूर हो सकती है। इससे पाचन क्रिया को बेहतर किया जा सकता है। नियमित रूप से अगर आप बेल का शरबत पीते हैं, तो यह शरीर में होने वाली सूजन को कम कर सकता है। इसके अलावा बेल का शरबत पीने के कई फायदे हो सकते हैं। आइए इस लेख में जानते हैं बेल का शरबत पीने से होने वाले फायदे क्या हैं?

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पेट को रखता है हेल्दी

गर्मी में पेट खराब होना, गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याएं काफी ज्यादा आम हो जाती है। इस परेशानी को कम करने में बेल का शरबत काफी फायदेमंद हो सकता है। बेल में मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह पेट को ठंडक देता है और कई लोगों में दस्त या एसिडिटी जैसी परेशानियों को कम करने में भी मददगार माना जाता है। Also Read - गर्मियों में बेल का शरबत पीने के फायदे

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एनर्जी बढ़ाने में मददगार

गर्मी में शरीर जल्दी थक जाता है। बेल का शरबत शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद नैचुरल शुगर और पोषक तत्व शरीर को फ्रेश बनाए रखने में काफी हद तक प्रभावी माने जाते हैं।

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हार्ट को रखे स्वस्थ

बेल का शरबत पीने से हार्ट हेल्थ को भी बेहतर किया जा सकता है। इस जूस में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। साथ ही यह ब्लड वेसेल्स पर पड़ने वाले ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं, जिससे प्लाक जमने से बचाव किया जा सकता है।  Also Read - बेल का जूस पीने से बचें ये लोग

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लिवर को रखे स्वस्थ

बेल का जूस पीने से लिवर की परेशानियों को दूर करने में मदद मिल सकती है। इससे बना शरबत लिवर की कोशिकाओं को विषाक्त पदार्थों और ऑक्सीडेटिव तनाव से होने वाले नुकसान से बचा सकता है।

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ब्लड शुगर होता है कंट्रोल

डायबिटीज की परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए बेल का शरबत काफी फायदेमंद हो सकता है। दरअसल, इसमें शुगर को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। बेल के जूस में ऐसे तत्व होते हैं, जो इंसुलिन संवेदनशीलता को बेहतर बनाते हैं और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को स्थिर करने में मदद करते हैं।  Also Read - आज से शुरु हो गया नौतपा, जब AC व कूलर भी हो जाएंगे फेल, जानें कैसे रखें अपनी बॉडी को ठंडा?

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सांस से जुड़ी परेशानी होती है कम

बेल का शरबत पीने से सांस से जुड़ी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। मुख्य रूप से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और खांसी जैसी सांस से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने में यह काफी प्रभावी माना जाता है। दरअसल, बेल के शरबत में सूजन-रोधी गुण होते हैं, जो फेफड़ों में हो वाली सूजन को कम कर सकते हैं।

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किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More