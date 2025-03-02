40+ महिलाएं चेहरे पर क्या लगाएं? इन 5 चीजों से बढ़ सकता है निखार

40 साल के बाद चेहरे पर क्या लगाएं?









40 साल की उम्र के बाद हम सभी अपनी सेहत का काफी ख्याल रखते हैं जो जरूरी भी है। लेकिन, सही स्किनकेयर करना जरूरी नहीं समझते हैं। इस उम्र के बाद ज्यादातर महिलाएं अपनी त्वचा की देखभाल करना बंद ही कर देती हैं। जबकि, बढ़ती उम्र में त्वचा को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, त्वचा पर कोलेजन का निर्माण कम होने लगता है। इससे त्वचा पर झुर्रियां और फाइन लाइंस पड़ने लगती हैं। साथ ही, त्वचा डल, बेजान होकर अपना निखार खोने लगती है। ऐसे में कई महिलाएं महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। वहीं, कुछ महिलाएं फेशियल या स्किनकेयर ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉलो करती हैं। लेकिन,आप सिर्फ किचन में मौजूद कुछ चीजों की मदद से भी त्वचा का निखार बढ़ा सकती हैं। आइए, जीविशा क्लिनिक गुजरांवाला टाउन और यमुना विहार की फाउंडर और चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. आकृति गुप्ता से जानते हैं 40 की उम्र के बाद चेहरे पर क्या लगाना चाहिए?