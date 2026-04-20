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गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाए पुदीने से बनी 5 रिफ्रेशिंग ड्रिंक, आज ही जरूर करें ट्राई

गर्मी में पुदीने से बनी ड्रिंक का सेवन करना आपके लिए काफी हेल्दी हो सकता है। इस लेख में हम आपको 5 ऐसे स्वादिष्ट ड्रिंक्स की रेसिपी बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं-

Written by Kishori Mishra | Published : April 20, 2026 1:59 PM IST

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गर्मियों में पिएं पुदीने से बनी 5 स्वादिष्ट ड्रिंक

पुदीना एक खास तरह की जड़ी-बूटी है, जो न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है बल्कि इसके सेवन से कई तरह की परेशानियां दूर हो सकती हैं। खासतौर पर गर्मियों के सीजन में पुदीने से बनी चीजों का सेवन करने से शरीर को कई फायदे हो सकते हैं। वैसे तो पुदीने से आप रायता, सलाद, चटनी जैसी चीजें बनाकर खा सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद को लंबे समय तक ड्राइड्रेट रखना चाहते हैं, तो पुदीने से बने ड्रिंक्स का सेवन करें। ये ड्रिंक्स न सिर्फ आपको हाइड्रेट रखने में प्रभावी हो सकते हैं, बल्कि इससे आपको रिफ्रेश भी फील हो सकता है। इस आर्टिकल में हम आपको 5 ऐसे ड्रिंक्स की रेसिपी बताएं, जो पुदीने से तैयार की जाती है। आइए जानते हैं इस स्पेशल ड्रिंक की रेसिपी-

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घर पर तैयार करें मिंट लाइम फिज

अगर आप चिलचिलाती धूप और गर्मी में कुछ रिफ्रेशिंग पीना चाहते हैं, तो मिंट लाइम फिज आपके लिए बेस्ट हो सकत है। इसे तैयार करने के लिए नींबू का रस, चीनी और पानी को अच्छी तरह से मिक्स करें। अब एक गिलास लें, इसमें कुछ बर्फ के टुकड़े डालें और फिर पुदीने को गिलास में डालकर कुचल लें। इसके बाद इसे अच्छी तरह मिलाएं और फिर नींबू और चीनी का घोल डालें, फिर आधा गिलास सोडा डालकर अच्छे से मिक्स करके पिएं।  Also Read - सर्दियों में नींबू पानी पीने के 8 जबरदस्त फायदे

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नींबू और पुदीने के साथ नारियल पानी

गर्मी से राहत पाने के साथ-साथ अगर आप अपने शरीर को फिट रखना चाहते हैं, तो नारियल पानी, नींबू और पुदीने के मिश्रण से तैयाार ड्रिंक का सेवन करें। इस ड्रिंक के सेवन से आपको गर्मी से राहत मिल सकती है। इसके लिए बस आपको नारियल पानी में 1 नींबू का रस और कुछ पुदीने के पत्तों के रस को डालकर अच्छे से मिक्स करने की जरूरत है।

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मिंट आइस टी से खुद को रखें फ्रेश

दिनभर की थकान को दूर करने के लिए मिंट आइस टी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। गर्मियों में यह चाय न सिर्फ आपको एनर्जेटिक रखता है, बल्कि आपको फ्रेश भी रखने में प्रभावी हो सकता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस आपको चायपत्ती, पुदीना और पानी डालकर उबालने की जरूरत है। इसके बाद इसे ठंडा रखने इसमें कुछ आइसक्यूब्स डालकर पिएं। Also Read - गर्मियां शुरू होते ही खूब पीने लगे शिकंजी तो हो जाएं सावधान, शरीर में बढ़ सकता है इन 5 बीमारियों का खतरा

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गर्मियों में पिएं पुदीने से बनी लस्सी

गर्मी के मौसम में ठंडी-ठंडी लस्सी मिल जाए, तो मजा ही आ जाता है। इस लस्सी को बनाने के लिए आप दही के साथ कुछ पुदीने की पत्तियों को एड करें। इससे आपको अधिक रिफ्रेश फील होगा। साथ ही यह शरीर को ठंडा रखने में भी प्रभावी हो सकता है।

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मिंट-कीवी लेमोनेड

स्वाद में खट्टी-मीठी कीवी, पुदीने और नींबू के साथ मिलकर एक जबरदस्त ड्रिंक बन जाती है। जब आप खाना कम और पीना ज्यादा पसंद करते हैं और अपने शरीर की पोषण देना चाहते हैं, तो यह जूस आपके लिए बेस्ट हो सकता है। Also Read - गर्मियों में क्यों जरूरी है लेमन वाटर, जानिए नींबू पानी के 9 जबरदस्त फायदे