गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाए पुदीने से बनी 5 रिफ्रेशिंग ड्रिंक, आज ही जरूर करें ट्राई

गर्मियों में पिएं पुदीने से बनी 5 स्वादिष्ट ड्रिंक









पुदीना एक खास तरह की जड़ी-बूटी है, जो न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है बल्कि इसके सेवन से कई तरह की परेशानियां दूर हो सकती हैं। खासतौर पर गर्मियों के सीजन में पुदीने से बनी चीजों का सेवन करने से शरीर को कई फायदे हो सकते हैं। वैसे तो पुदीने से आप रायता, सलाद, चटनी जैसी चीजें बनाकर खा सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद को लंबे समय तक ड्राइड्रेट रखना चाहते हैं, तो पुदीने से बने ड्रिंक्स का सेवन करें। ये ड्रिंक्स न सिर्फ आपको हाइड्रेट रखने में प्रभावी हो सकते हैं, बल्कि इससे आपको रिफ्रेश भी फील हो सकता है। इस आर्टिकल में हम आपको 5 ऐसे ड्रिंक्स की रेसिपी बताएं, जो पुदीने से तैयार की जाती है। आइए जानते हैं इस स्पेशल ड्रिंक की रेसिपी-