बच्चे की पॉटी में बलगम क्यों आता है?









Is it normal for a child to poop mucus: क्या आपके बच्चे की पॉटी में बलगम आ रहा है? क्या जब आपने बच्चे का डाइपर खोला, तो उसमें कोई चिकनी, चमकदार लकीर या जेली जैसा कोई धागा पॉटी में फंसा हुआ देखा? अगर हां, तो आप अकेले ऐसे नहीं है। इस तरह की परेशानी कई बच्चों में देखी जाती गै। लेकिन सवाल यह है कि बच्चों की पॉटी में बलगम क्यों आ रहा है? तो आपको बता दें कि इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। अगर आपको बच्चे की पॉटी में इस तरह से बलगम काफी समय से दिख रहा है, तो आपको डॉक्टर से सलाह की जरूरत होती है। इस लेख में हम आपको बच्चों की पॉटी में बलगम क्यों दिखता है, इस विषय के बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं-