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इन 5 कारणों से बच्चों की पॉटी में आता है बलगम, 1 नंबर वाला है सबसे कॉमन

Why is there mucus in my child's stool: बच्चों की पॉटी में बलगम आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसपर ध्यान देने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं किन कारणों से बच्चों की पॉटी में बलगम आता है?

Written by Kishori Mishra | Published : April 11, 2026 3:06 PM IST

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बच्चे की पॉटी में बलगम क्यों आता है?

Is it normal for a child to poop mucus: क्या आपके बच्चे की पॉटी में बलगम आ रहा है? क्या जब आपने बच्चे का डाइपर खोला, तो उसमें कोई चिकनी, चमकदार लकीर या जेली जैसा कोई धागा पॉटी में फंसा हुआ देखा? अगर हां, तो आप अकेले ऐसे नहीं है। इस तरह की परेशानी कई बच्चों में देखी जाती गै। लेकिन सवाल यह है कि बच्चों की पॉटी में बलगम क्यों आ रहा है? तो आपको बता दें कि इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। अगर आपको बच्चे की पॉटी में इस तरह से बलगम काफी समय से दिख रहा है, तो आपको डॉक्टर से सलाह की जरूरत होती है। इस लेख में हम आपको बच्चों की पॉटी में बलगम क्यों दिखता है, इस विषय के बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं-

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शरीर में ज्यादा बलगम होना

जब बच्चे का अधिक नाक बहता है, तो इस स्थिति में शरीर में काफी ज्यादा बलगम का उत्पादन होने लगता है। इसका अधिकतर हिस्सा बच्चा निगल जाता है, जो मल के जरिए शरीर से बाहर निकल जाती है।  Also Read - मल में सफेद बलगम आने के पीछे हो सकती हैं ये 3 बीमारियां, ऐसे संकेत दिखते ही तुरंत कराएं जांच

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पाचन तंत्र का मजबूत न होना

शिशुओं की आंतें पूरी तरह से विकसित नहीं हुई होती हैं। कभी-कभी नई खाने की चीजें, छोटे-मोटे संक्रमणों या कॉमन से स्ट्रेस पर शरीर प्रतिक्रिया करता है, जिसकी वजह से शरीर में अतिरिक्त बलगम बनने लगता है। यह बलगम पॉटी के जरिए शरीर से बाहर निकलता है।

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डाइट में बदलाव के कारण

मां के दूध से फॉर्मूला दूध पर आना या फिर सॉलिड फूड की शुरुआत के कारण भी बच्चे की पॉटी से बलगम निकल सकता है। तरअसल, डाइट में बदलाव की वजह से बच्चे का शरीर अस्थायी रूप से बलगम का उत्पादन बढ़ा सकती हैं। इस स्थिति में अधिकतर बच्चे जल्द ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आंतें नई दिनचर्या के अनुसार खुद को ढाल लेती हैं। हालांकि, कुछ स्थितियों में इसमें देरी लग सकती है। Also Read - फेफड़ों का कैंसर होने पर दिखाई देते हैं ये 15 लक्षण, भूलकर भी न करें अनदेखी

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एलर्जी के कारण भी पॉटी से आ सकता है बलगम

कुछ बच्चों को फूड एलर्जी के कारण भी पॉली से बलगम निकल सकता है। दरअसल, फूड से से एलर्जी में बिना पचे प्रोटीन या कुछ खास खाद्य पदार्थों के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया करता है, जो बलगम, पेट में बेचैनी और कुछ मामलों में मल में खून के धब्बे या अत्यधिक चिड़चिड़ापन के रूप में सामने आती है।

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इन्फेक्शन के कारण भी पॉटी में आ सकता है मल

बैक्टीरिया या वायरस, जैसे E. coli या रोटावायरस की वजह से आंतों की अंदरूनी परत में सूजन पैदा होने लगती है, जिससे बच्चे के शरीर का व्हाइट ब्लड सेल्स सक्रिय हो जाता है। ऐसे में बलगम का उत्पादन बढ़ जाता है। इस स्थिति में बच्चे को बुखार, दस्त, कभी-कभी उल्टी और मल में खून आने जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। Also Read - NAFLD: शराब न पीने वालों में भी फैटी लिवर क्यों होता है? जानिए कारण और लक्षण