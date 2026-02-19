क्या आप अतीत को पीछे छोड़ पाए हैं?









अगर व्यक्ति अब भी अपने पुराने रिश्ते से भावनात्मक रूप से जुड़ा है, तो शादी में पूरी तरह समर्पित होना मुश्किल हो सकता है। तुलना करने की आदत वर्तमान रिश्ते को कमजोर करती है। इसलिए जरूरी है कि अतीत से सीख लें, लेकिन उसे वर्तमान पर हावी न होने दें। शादी कोई परीक्षा नहीं, बल्कि साझेदारी है। इसमें जीत-हार नहीं, बल्कि समझ और सहयोग मायने रखता है। डॉ. मालिनी सबा मानती हैं कि अगर कोई व्यक्ति शादी से पहले खुद को समझ ले, अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार कर ले और बराबरी के रिश्ते के लिए तैयार हो जाए, तो वैवाहिक जीवन ज्यादा संतुलित और खुशहाल हो सकता है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला भविष्य में पछतावा बन सकता है। इसलिए शादी से पहले स्पष्टता, परिपक्वता और ईमानदारी जरूरी है, ताकि रिश्ता मजबूत बने, न कि कुछ ही समय में टूटने की कगार पर पहुंच जाए। Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।