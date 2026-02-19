Select Language

शादी करने से पहले लड़कों को क्लियर होनी चाहिए ये 5 बातें, वरना जल्दी ही टूट सकता है रिश्ता

अगर आप किसी लड़की के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, तो उससे पहले इन 5 जरूरी बातों को गांठ बांध लें। यह आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर रिलेशनशिप को खराब होने से रोकेंगी।

Written by Vidya Sharma | Published : February 19, 2026 6:09 PM IST

1/6

शादी- जिंदगी का नया पड़ाव

Shaadi Se Judi Jaruri Baatein: शादी जीवन का एक बड़ा फैसला है। यह सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि दो सोच, दो परिवार और दो जीवन शैलियों का मिलन होता है। अक्सर देखा जाता है कि जल्दबाजी या अधूरी समझ के कारण शादी के बाद मतभेद बढ़ने लगते हैं। ऐसे में साइकोलॉजिस्ट और महिला एवं मानवाधिकारों की समर्थक डॉक्टर मालिनी सबा कहती हैं कि ‘शादी से पहले भावनात्मक स्पष्टता (Emotional Clearance) बहुत जरूरी है। अगर कुछ मूल बातें पहले से साफ न हों, तो रिश्ता दबाव में आ सकता है।’ ऐसे में पुरुषों को रिश्ते में आने से पहले और एक लड़की का हाथ थामने से पहले कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए, ताकि आगे चलकर कोई समस्या न आए। आइए जानते हैं वे 5 बातें, जो हर लड़के को शादी से पहले खुद से साफ कर लेनी चाहिए।

2/6

क्या आप भावनात्मक रूप से तैयार हैं?

डॉक्टर सबा कहती हैं कि 'शादी सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि भावनात्मक साझेदारी भी है। खुद से पूछें कि क्या आप अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त कर पाते हैं? क्या आप साथी की भावनाओं को सुनने और समझने के लिए तैयार हैं? अपने मन में इसका जवाब सोचें, अगर आप अभी भी अपने पुराने रिश्ते, अधूरेपन या असमंजस में उलझे हैं, तो पहले खुद को समझना शुरू करें। अधूरी तैयारी के साथ शादी करना आगे चलकर तनाव का कारण बन सकता है।

3/6

क्या आप बराबरी का रिश्ता चाहते हैं?

आज के समय में शादी साझेदारी पर आधारित होती है। क्या आप घर के काम, करियर और फैसलों में बराबरी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? डॉ. मालिनी सबा के अनुसार, यदि पुरुष अब भी पारंपरिक सोच के तहत यह मानता है कि सारे घरेलू काम केवल महिला की जिम्मेदारी हैं, तो रिश्ते में असंतुलन आ सकता है। आधुनिक विवाह आपसी सहयोग और सम्मान पर टिका होता है।

4/6

क्या आप जिम्मेदारी समझते हैं?

इसमें कोई दो राय नहीं है कि शादी के बाद आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। ऐसे में साइकोलॉजिस्ट कहती हैं कि क्या आप आर्थिक रूप से स्थिर हैं या स्थिर होने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि आज की तारीख में सिर्फ कमाना ही काफी नहीं, बल्कि खर्च, बचत और भविष्य की योजना पर भी सोचना जरूरी है। जिम्मेदारी से बचने की आदत रिश्ते को कमजोर कर सकती है।

5/6

क्या आप संवाद के लिए तैयार हैं?

डॉक्टर कहती हैं कि किसी भी रिश्ते की नींव संवाद है। क्या आप गुस्से या मतभेद के समय शांत रहकर बात कर सकते हैं? अगर हर बहस अहंकार या चुप्पी में बदल जाती है, तो धीरे-धीरे दूरी बढ़ सकती है। डॉ. मालिनी सबा कहती हैं कि खुला और सम्मानजनक संवाद लंबे रिश्ते की कुंजी है।

6/6

क्या आप अतीत को पीछे छोड़ पाए हैं?

अगर व्यक्ति अब भी अपने पुराने रिश्ते से भावनात्मक रूप से जुड़ा है, तो शादी में पूरी तरह समर्पित होना मुश्किल हो सकता है। तुलना करने की आदत वर्तमान रिश्ते को कमजोर करती है। इसलिए जरूरी है कि अतीत से सीख लें, लेकिन उसे वर्तमान पर हावी न होने दें। शादी कोई परीक्षा नहीं, बल्कि साझेदारी है। इसमें जीत-हार नहीं, बल्कि समझ और सहयोग मायने रखता है। डॉ. मालिनी सबा मानती हैं कि अगर कोई व्यक्ति शादी से पहले खुद को समझ ले, अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार कर ले और बराबरी के रिश्ते के लिए तैयार हो जाए, तो वैवाहिक जीवन ज्यादा संतुलित और खुशहाल हो सकता है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला भविष्य में पछतावा बन सकता है। इसलिए शादी से पहले स्पष्टता, परिपक्वता और ईमानदारी जरूरी है, ताकि रिश्ता मजबूत बने, न कि कुछ ही समय में टूटने की कगार पर पहुंच जाए। Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।