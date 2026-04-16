Avoid These 5 Dry Fruits During Summer: गर्मियों में अक्सर बड़े-बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि इस सीजन में हमें कम ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। दरअसल, अधिकतर ड्राईफ्रूट्स की तासीर गर्म होती है, जिसकी वजह से पेट में गर्मी, एसिडिटी, जलन, कब्ज इत्यादि की परेशानी हो सकती है। इसलिए गर्मियों में हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स के सेवन से बचना चाहिए। इस लेख में हम आपको 5 ऐसे ड्राईफ्रूट्स के बारे में बताएंगे, जिसे हमें गर्मियों में खाने से बचने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं गर्मियों में कौन से ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए?