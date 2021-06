Benefits of Cycling for Kids in Hindi: प्रत्येक वर्ष 3 जून को ‘वर्ल्ड बाइसिकल डे 2021’ (World Bicycle Day 2021 in Hindi) सेलिब्रेट किया जाता है। हर वर्ष इसे सेलिब्रेट करने के लिए एक खास थीम भी तय की जाती है, जिसके तहत लोगों को साइकिल चलाने के फायदे, वातावरण में होने वाले इसके पॉजिटिव असर के बारे में जागरूक किया जाता है। इस बार ‘वर्ल्ड बाइसिकल डे 2021’ की थीम (World Bicycle Day 2021 Theme) को इस तरह परिभाषित किया गया है, ‘यूनीकनेस, वर्सेटैलिटी, लॉन्गिविटी ऑफ द बाइसिकल एंड सिंपल, सस्टेनेबल, एफोर्डेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन’। साइकिल चलाना (Cycling) ना सिर्फ आपको शारीरिक रूप से फिट रखता है, बल्कि यह एनवायरमेंट और इकोनॉमिक फ्रेंडली भी है। बड़ों के साथ ही बच्चों के लिए भी साइकिलिंग के कई सेहत लाभ (benefits of Cycling) होते हैं। जानते हैं कब शुरू हुआ ‘वर्ल्ड बाइसिकल डे 2021’ (World Bicycle Day 2021) और किस तरह से है ये बच्चों की सेहत के लिए फायदेमंद…. बच्चों के लिए साइकिल चलाने के फायदे… Also Read - Health Benefits of Cycling: फिट रहने के लिए जान्हवी कपूर, सलमान और रणबीर कपूर चलाते हैं साइकिल, क्या आप जानते हैं इसके हेल्दी फायदे

कब शुरू हुआ ‘वर्ल्ड बाइसिकल डे 2021’

अप्रैल 2018 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) ने हर साल 3 जून को ‘विश्व साइकिल दिवस’ के रूप में घोषित किया। यह दिवस लेसज़ेक सिबिल्स्की के कैंपेन और तुर्कमेनिस्तान और 56 अन्य देशों के समर्थन का परिणाम है। साइकिल के इस्तेमाल के प्रति लोगों और बच्चों को जागरूक करने के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थानों, ऑफिसेज, समाज, सोसायटी आदि में साइकिल के फायदों के बारे में प्रेरणादायक स्पीच दी जाती है। कई देशों में इस दिन साइकिल रैली या रेस आयोजित की जाती है। Also Read - Mental Health: इन 5 तरीकों से दूर कर सकते हैं किशोरों में चिंता, तनाव, अकेलापन और डर की भावना

साइकिल चलाने के फायदे (Benefits of Cycling)

हार्ट डिजीज होने की संभावना कम हो जाती है।

प्रतिदिन साइकिल चलाने से टाइप-2 डायबिटीज के होने का खतरा कम हो जाता है।

वजन कम करने के लिए साइकिल चलाना बेस्ट एक्सरसाइज होता है। Also Read - Tips for Baby Care: बच्चे की नाक में जमी गंदगी को साफ करने के 4 आसान टिप्स

बच्चों के लिए साइकिल चलाने के फायदे (Benefits of Cycling for Kids)

1 अक्सर बच्चे अपने पेरेंट्स से साइकिल खरीदने की जिद करते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स उन्हें ये कहकर टाल देते हैं कि अभी तुम बहुत छोटे हो। यदि आप भी ऐसा करते हैं, तो जान लें कि साइकिल चलाना ना सिर्फ बड़ों के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि बच्चों के संपूर्ण सेहत के लिए हेल्दी और आसान एक्सरसाइज है।

2 परीक्षा के दिनों में बच्चों में बहुत प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस रहता है। इससे बाहर आने के लिए उन्हें आधा घंटा साइकिल चलाने दें। यह तनाव और चिंता को दूर करने का सबसे ईजी एक्सरसाइज है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बूस्ट होता है।

3 बच्चे जब सोसायटी में अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाते हैं, तो इससे उनकी दोस्ती मजबूत (Benefits of Cycling for Kids) होती है। रिश्ते मजबूत होते हैं। साथ ही उनका मूड भी फ्रेश होता है। एक साथ मिलकर रेस लगाते हैं, तो इससे मुकाबला करने और सफलता हासिल करने का जज्बा विकसित होता है। आत्मविश्वास बढ़ता है।

4 कम उम्र में जब बच्चे साइकिल चलाएंगे, उनकी मांसपेशियां मजबूत होंगी। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही से होगा। हार्ट सही तरह से अपना काम करेगा। पैरों के लार्ज मसल्स के लिए यह एक बेहतरीन वर्कआउट है। पैरों की मांसपेशियों की जब एक्सरसाइज होती है, तो हार्ट रेट बढ़ता है, जिससे शरीर की स्टैमिना भी बढ़ती है। साथ ही कार्डियोवैस्कुलर मसल्स की भी एक्सरसाइज हो जाती है।

5 साइकिल चलाने से बच्चों की हड्डियां मजबूत होंगी। फिटनेस में सुधार होगा। बच्चों का वजन कंट्रोल में रहता है।

