बच्चे इन 6 वजहों से बोलते हैं झूठ, बच्चों से झूठ बोलने की आदत छुड़वाने के लिए मां-बाप आजमा सकते हैं ये 5 तरीके

इस लेख में आप पढ़ सकेंगे कुछ ऐसे उपायों के बारे में जो बच्चों की झूठ बोलने की आदत छुड़वाने में मदद कर सकती है। (Tips to stop Kids from lying in Hindi.)

बच्चे कई बार बच्चे अपनी पसंद की चीज पाने के लिए या डांट से बचने के लिए झूठ बोल देते हैं। वहीं, कुछ बच्चे किसी मुश्किल स्थिति या छोटी-मोटी समस्या से बचने के लिए भी झूठ बोलकर या कोई बहाना बनाकर बात को पलट देते हैं और वहां से बच निकलते हैं। कुछ स्थितियों में माता-पिता या घर के बड़े बच्चे के झूठ बोलने को एक प्यारी-सी शरारत मानकर उसे कुछ नहीं बोलते। लेकिन, मां-बाप के सामने जिद करने और अपनी बात मनवाने की के लिए बच्चा जब बार-बार झूठ बोलने लगे तो यह चिंता की बात हो सकती है। अभिभावकों को भी इस तरफ जहां ध्यान देना चाहिए वहीं, बच्चों को सच बोलने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। लेकिन उससे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि बच्चे आखिर झूठ बोलना (why do kids lie) क्यों पसंद करते हैं। साथ ही इस लेख में आप पढ़ सकेंगे कुछ ऐसे उपायों के बारे में जो बच्चों की झूठ बोलने की आदत छुड़वाने में मदद कर सकती है। (Tips to stop Kids from lying in Hindi.)

कब और कैसे झूठ बोलना सीख जाते हैं बच्चे?

आमतौर पर बच्चे मां-बाप या टीचर की डांट के डर से झूठ बोलते हैं। लेकिन बड़ों की डांट के अलावा भी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें बच्चों को झूठ बोलना (Baccho Ka Jhoot Bolna) बेहतर पर्याय महसूस हो सकता है। ऐसी ही कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं-

पढ़ाई के समय कार्टून देखने या किसी सामान के टूट जाने के बाद पकड़े जाने के डर से बच्चे झूठ बोलते हैं और लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं।

कोई ऐसा काम जो मां-बाप की नजर में गलत हो या जिसे ना करने की सीख मां-बाप ने हमेशा दी हो, और जब बच्चा वैसा कोई काम करे तो वह डर जाता है। खुद का नैतिक और मां-बाप की बात ना मानने वाला बच्चा साबित करने के लिए वे झूठ बोल जाते हैं।

कई बार बच्चे अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए भी झूठ बोलते हैं। जैसे किसी बच्चे को अपना पेंसिल बॉक्स दे देना या अपने किसी दोस्त की गलती पर पर्दा डालने के लिए भी बच्चे झूठ बोलते हैं।

दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बजाय बच्चे झूठ बोलकर बात को संभालने की कोशिश करते हैं।

पहले बोले गए झूठ को छुपाने के लिए भी बच्चे कुछ नये झूठ बोलते हैं।(Reasons child start lying)

ऐसे छुड़ाएं बच्चों की झूठ बोलने की आदत ( How parents can help kids to speak truth in Hindi)

सबसे पहले बच्चे को समझाएं कि क्यों झूठ बोलने को एक बुरा काम माना जाता है और झूठ बोलने से बच्चे के नतीजे क्या हो सकते हैं। बच्चे को डांटने की बजाय बच्चे को समझाएं कि उसकी झूठ बोलने की आदत के कारण लोगों का उसके ऊपर विश्वास कम हो सकता है और इसका असर बच्चे के रिश्तों पर भी पड़ेगा। बच्चा जब भी झूठ बोले तो उसे उसी वक्त कहें कि आप समझ गए हैं कि वह झूठ बोल रहा है। बच्चे को सीख देने के साथ-साथ खुद भी झूठ बोलने की आदत से बचें। क्योंकि बच्चे आपके झूठ बोलने या बहाने बनाने की आदत का अनुसरण करेंगे और आपकी देखादेखी झूठ बोलना शुरू कर सकते हैं। जब भी बच्चा कोई गलती करने के बाद उसे स्वीकार करे और सच बोले तो उसे शाबाशी दें और उसका हौसला बढ़ाएं ।