क्या टीनेज बच्चों को स्पेस देना जरूरी है? बेटा/बेटी के साथ खराब नहीं करना चाहते रिश्ते तो जान लें ये जरूरी बातें

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Should Parents Give Space to Teenagers: क्या अचानक से आपका बच्चा आपसे कम बात करने लगा है? क्या वह अपने कमरे में ज्यादा समय बिताता है और “मुझे स्पेस चाहिए” जैसी बातें कह रहा है? तो हो सकता है आपको अच्छा न लगे लेकिन आपको कुछ चीजें समझने की जरूरत है। अगर आपका टीनएज बच्चा आपको ऐसी बात बोल रहा है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। टीनएज बच्चों का पालन-पोषण किसी साधारण राह पर चलने जैसा बिल्कुल नहीं है। यह वह उम्र है, जब बच्चे बचपन की मासूमियत और वयस्कता की जिम्मेदारियों के बीच झूलते रहते हैं। फिर यह बच्चे हर छोटी-सी बात पर अपनी स्वतंत्रता की अनुभूति करने लगते हैं और कभी-कभी बिंदास व्यवहार के कारण माता-पिता से गलत व्यवहार कर जाते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि उनका अपने लिए स्पेस मांगना दूरी नहीं, बल्कि उसकी बढ़ती पहचान की निशानी है। इसलिए कुछ बातें आप उसे समझाएं और कुछ खुद भी समझें।
हर बच्चे में अपनी अलग पहचान बनाने की चाह होती है। टीनेज बच्चे इसमें सबसे आगे रहते हैं। ऐसे में अगर आप उनकी हर छोटी बात में दखल देंगे, तो वे आपसे और दूरी बना सकते हैं। इसलिए उन्हें थोड़ा स्पेस देना जरूरी है, जो यह दिखाता है कि आप उन पर भरोसा करते हैं। आपका यही भरोसा उसे आगे बढ़ने में मदद करेगा, इसलिए उन्हें जरूरत के अनुसार स्पेस जरूर दें।
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इस उम्र में आपको उसे बार-बार हर बात की खबर लेना, फोन चेक करना या हर फैसले में दखल देना बच्चों को घुटन जैसा महसूस करा सकता है। इससे वे आपसे खुलकर बात करने से बचने लगेंगे और उनके मन में आपके लिए विद्रोह बढ़ जाएगा। यह मन का विद्रोह आपके रिश्ते को धीरे-धीरे कमजोर बना सकता है, इसलिए टीनएज की अवस्था में उन्हें थोड़ा स्पेस दें।
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जब आप अपने बच्चे को स्पेस देते हैं, तो वह अपने जीवन से जुड़े कुछ जरूरी फैसले खुद लेते हैं। इससे उनमें जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। हां वह गलतियां करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी उससे सीखते भी हैं और जीवन के लिए बेहतर तैयार होते हैं। इसलिए आप उन्हें बिल्कुल न छोड़े बल्कि पीछे से सपोर्ट देते रहें, ताकि वह अपने सपने पूरी कर सके।
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हो सकता है कि उनका स्पेस मांगना आपको गलत लगे लेकिन यह उनकी इमोशनल हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। टीनेज में हार्मोनल बदलाव तेजी से होते हैं। ऐसे में बच्चों को खुद को जानने का समय चाहिए होता है, इसलिए ही वह अक्सर "मुझे स्पेस चाहिए" जैसे वाक्यों का उपयोग करते हैं। ऐसे में उन्हें स्पेस जरूर दें, जिससे वह खुद के साथ समय बिताएं। यह उनकी मानसिक शांति और संतुलन के लिए जरूरी है, जिससे वह अपने विचारों को समझ पाते हैं।
स्पेस देने का मतलब पूरी तरह नजरअंदाज करना नहीं है। न हम आपको ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। आपको खुद समझना होगा कि कब उन्हें अकेला छोड़ना है और कब उनके साथ बैठकर बात करनी है। यही बैलेंस आप दोनों के रिश्ते को मजबूत बनाएगा। आपको समझना होगा कि टीनएज बच्चों को स्पेस देना खतरा नहीं, बल्कि एक समझदारी भरा कदम है। बस शर्त है कि आप उन्हें समझें, भरोसा करें और सही समय पर साथ देने को तैयार रहें।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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