लड़का हो या लड़की, 10 साल की उम्र के बाद बच्चों को जरूर सिखाएं रसोई के ये 5 काम

Benefits of Cooking with Kids: किचन में काम करना बहुत मुश्किन चीज नहीं है और हर किसी को ये आना चाहिए। तो, अपने बच्चे को जिम्मेदार और समझदार बनाने के लिए उन्हें किचन के कुछ काम करना जरुर सिखाएं।

Benefits of Cooking with Kids: आपके लिए आपका बच्चा भले ही छोटा हो लेकिन आपको यह भूलना नहीं चाहिए कि उम्र सबकी बढ़ती है और बढ़ती उम्र के साथ जिम्मेदार बनना बेहद जरूरी है। और ये जिम्मेदारी माता-पिता पर होती है। आज हम बात नैतिक चीजों की नहीं करेंगे बल्कि बच्चों को कुछ रसोई के काम-काज सिखाने के बारे में करेंगे। जी हां, रसोई का नाम सुन कर डरें नहीं बल्कि आपको अपने बच्चों को रसोई के छोटे-छोटे काम करना सिखाना चाहिए। जैसे कुछ बनाना, सर्व करना और साफ-सफाई। ये ना उनमें पारिवारिक और सोशल वैल्यूज डालेगा बल्कि वे आगे चल कर आपकी भी मदद करेंगे। तो, आइए जानते हैं 10 साल की उम्र के बाद हमें हर बच्चे को क्या सिखाना (children to learn cooking in hindi) चाहिए।

बच्चों को जरूर सिखाएं रसोई के ये 5 काम

1. गैस ऑन-ऑफ करना

गैस ऑन और ऑफ करना हर बच्चे को आना चाहिए। दरअसल, ये एक तरीका है उन्हें बताने का कि खाना जिस चीज पर बनता है उसे कैसे मैनेज किया जाता है। इससे कई बार जब उन्हें जरुरत होगी या आपको उनसे गैस चूल्हे से जुड़ी कुछ भी चीजें करवानी होगी आप उनसे आसानी से ये करवा पाएंगे। साथ ही उनके अंदर और आप में भी गैस चूल्हे से जुड़ी चीजों के प्रति डर नहीं रहेगा।

2. सब्जियां काटना और खाने की तैयारी करना

सब्जियां काटना और खाने की तैयारी करने जैसी छोटे-छोटे चीजें हर बच्चे को आनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि चाकू का कैसे इस्तेमाल करते हैं। सब्जियों को कैसे धोते हैं, काटते हैं और छिलते हैं। इसके अलावा आप उन्हें ब्रेड पर बटन लगाना, फलों और सब्जियों को छीलना और सलाद बनाना, किसी चीज की मैशिंग करना आदि सिखाएं।

3. किचन अप्लाइंसेस को चलाना

किचन अप्लाइंसेस को चलाना बच्चों को आना चाहिए। ताकि उन्हें मालूम हो कि किस चीज का क्या इस्तेमाल है और किस चीज को करने से हमें बचना चाहिए। दरअसल, अक्सर माता-पिता अपने बच्चों को ये बात नहीं बताते, फिर वे जब घर नहीं रहते तो बच्चे वही गलती करते हैं और खुद का नुकसान कर लेते हैं। तो, अच्छा यही होगा कि आप किचन में रखी हर चीज का इस्तेमाल अपने बच्चों को बताएं।

4. चीजों को बॉइल करना, गर्म करना और बर्तन साफ करना

ये तीनों काम 10 साल के ऊपर के हर बच्चे को जरूर सिखाएं। ताकि, वो कभी कुछ उबाल कर खा सकें। आप जब घर पर ना रहें तो अपना खाना गर्म कर सकें और फिर अपने बर्तन खुद ही धो कर रख सकें। ये तमाम चीजें माता-पिता अक्सर अपने बच्चों को नहीं सीखाते जबकि ये बड़े होने पर भी बच्चों के काम आती है।

5. कुछ आसान रेसिपी बताएं

अपने बच्चों को अंडा बॉइल करना, मैगी बनाना, ब्रेड बटरबनाना, ओट्स बनाना और दूध वाली आसान रेडी टू मेक रेसिपी जरूर बताएं। दरअसल, पहले तो आपको इस बात की चिंता नहीं होगी कि आपके बच्चे ने कुछ खाया है या नहीं। दूसरा आगे भविष्य में आपके बच्चे जहां भी होंगे अपने लिए खाने का इंतजाम करना उन्हें आता होगा। इस तरह वे भूखे नहीं रहेंगे और ना ही उन्हें दूसरों पर आधारित होना होगा।

