बच्चों को हद से ज्यादा प्रोटेक्ट करने से होता है उन्हीं का नुकसान, माता-पिता को समझनी होगी ये बात

कई बार माता-पिता अपने बच्चों को इतना अधिक प्रोटेक्ट कर लेते हैं, बच्चे कोई भी काम खुद से करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि पेरेंट्स की यह आदत बच्चों का ही नुकसान करती है।

Written By: Vidya Sharma | Published : May 13, 2026 1:15 PM IST

Medically Verified By: Dr. Malini Saba

ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स

Bacho Ko Jyada Protect Karne Se Kya Hota Hai: शुरुआत से आज तक, अधिकतर माता-पिता अपने बच्चों को हर परेशानी से, हर असफलता से और हर दुख-तकलीफ से बचाकर रखना चाहते हैं। इसमें उनका इरादा गलत नहीं होता। हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें और उन्हें जीवन में संघर्ष कम करना पड़े। लेकिन कई बार यही अत्यधिक सुरक्षा बच्चों के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और मानसिक विकास के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है।

साइकोलॉजिस्ट और महिला एवं मानवाधिकारों की समर्थक डॉक्टर मालिनी सबा का कहना है कि बच्चों को जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्ट करना उन्हें लाइफ के रियल चैलेंजिस से दूर कर देता है। जब बच्चे हर छोटी-बड़ी समस्या में माता-पिता पर निर्भर रहने लगते हैं, तब वह खुद फैसले लेना, जोखिम को समझना और परिस्थितियों का सामना करना नहीं सीख पाते। ऐसे और भी नुकसान हैं जो पेरेंट्स को बच्चों को ओवल प्रोटेक्ट करने से पहले जानना चाहिए।

बचपन होता है सीखने और मजबूत होने के लिए

डॉक्टर सबा बताती हैं कि बचपन सिर्फ बच्चों के खेलने, आराम करने और सुरक्षित रहने का समय नहीं होता है, बल्कि यह वह समय होता है जब सीखने और मजबूत बनने के प्रोसेस में होते हैं। अगर हर बार माता-पिता बच्चे के लिए रास्ता साफ कर देंगे, तो बच्चा जीवन के उतार-चढ़ाव को संभालने की क्षमता विकसित नहीं कर पाएगा।

ऐसे बच्चे बड़े होकर छोटे-छोटे फेलियर से डरने लगते हैं या बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी निराशा होना, इंतजार करना या संघर्ष को अनुभव ही नहीं किया होता। इसलिए अपने बच्चे को फेलियर से लड़ना सिखाएं, ताकि वह जीवन में सफल हो पाए। इसलिए बचपन में ही बच्चे को मजबूत बनाने के तरीके अपनाएं।

बच्चों को खुद हल करने दें उनकी समस्याएं

आज कई परिवारों में यह देखने को मिलता है कि माता-पिता बच्चों की हर समस्या तुरंत हल कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर सबा कहती हैं कि स्कूल की कोई छोटी लड़ाई हो, दोस्तों से मतभेद हो या किसी काम में फेल हो गए हों। पेरेंट्स बच्चे को ये चीजें खुद संभलने का मौका कम देते हैं। धीरे-धीरे बच्चा यह मानने लगता है कि कोई न कोई हमेशा उसकी समस्याओं को हल कर ही देगा। इससे उसकी आत्मनिर्भरता प्रभावित होती है।

बच्चों को गलतियां करना और उन्हें सुधारना सिखाएं

डॉ. मालिनी सबा का मानना है कि बच्चों को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना उतना ही जरूरी है जितना उन्हें प्यार और सुरक्षा देना। माता-पिता को बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि असफल होना जीवन का हिस्सा है, गलतियां करना नॉर्मल बात है, लेकिन बच्चे के हर परिस्थिति से सीखना और आगे बढ़ना सिखाएं। जब बच्चे खुद समस्याओं का समाधान खोजते हैं, तब उनमें आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है।

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बच्चों में पैदा होता है डर

बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करना, उनमें डर और असुरक्षा बढ़ा सकता है। अगर हर समय बच्चों को यह महसूस कराया जाए कि दुनिया बहुत खतरनाक है और वे अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो उनके अंदर आत्म-संदेह पैदा होने लगता है। ऐसे बच्चे नई चीजें करने से डरते हैं, जोखिम लेने से बचते हैं और सामाजिक परिस्थितियों में भी असहज महसूस कर सकते हैं।

माता-पिता समझें ये बात

माता-पिता का काम बच्चों के लिए हर लड़ाई लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें इतना सक्षम बनाना है कि वे अपनी लड़ाइयां खुद लड़ सकें। इसका मतलब यह नहीं कि बच्चों को अकेला छोड़ दिया जाए, बल्कि उन्हें सही गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और सीमित आजादी दी जाए ताकि वे अनुभवों से सीख सकें।

डिस्क्लेमर- हर माता-पिता को यह समझना होगा कि प्यार का मतलब केवल सुरक्षा देना नहीं, बल्कि बच्चों को जीवन के लिए तैयार करना भी है। बच्चे तब सबसे ज्यादा मजबूत बनते हैं जब उन्हें यह भरोसा होता है कि उनके माता-पिता उनके साथ हैं, लेकिन उनकी जगह जीवन नहीं जिएंगे।