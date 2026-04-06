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स्कूल के नाम पर रोता है बच्चा? तो अपनाएं ये 5 तरीके, बिना डांट-डपट के हो जाएंगे तैयार

Bacha School Jane Ke Liye Kyu Rota Hai: बच्चों के स्कूल शुरू हो गए हैं, लेकिन वो जाने को तैयार ही नहीं हैं। अगर आपका बच्चा भी स्कूल जाने से पहले पेट दर्द और बुखार का बहाना बना रहा है तो आइए जानें उन्हें कैसे समझाएं।

स्कूल के नाम पर रोता है बच्चा? तो अपनाएं ये 5 तरीके, बिना डांट-डपट के हो जाएंगे तैयार
रोता हुआ बच्चा
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Malini Saba

Written by Vidya Sharma |Published : April 6, 2026 4:51 PM IST

छोटे बच्चों का स्कूल जाने के नाम पर रोना या जिद करना एक बहुत ही सामान्य बात है। हर घर में कभी न कभी ये phase आता है- सुबह होते ही बच्चा बहाने बनाने लगता है, जैसे- ‘पेट दुख रहा है, ‘आज नहीं जाना’, ‘मम्मा आप भी चलो’ और कई बार तो सीधा रोना शुरू। माता-पिता के लिए यह स्थिति काफी तनावपूर्ण हो जाती है, खासकर जब सुबह की भागदौड़ में बच्चा घर सिर पर उठा ले। अक्सर हम झुंझलाकर उन्हें डांट देते हैं, लेकिन इससे समस्या हल होने के बजाय और बढ़ जाती है।

ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को बच्चे के साथ सही तरीके से डील करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। साइकोलॉजिस्ट और महिला एवं मानवाधिकारों की समर्थक डॉक्टर मालिनी सबा बताती हैं कि अगर आपका बच्चा भी स्कूल जाने के नाम पर आंसू बहाता है, तो उसे डांटने के बजाय आप इन 5 प्रभावी तरीकों को अपना सकते हैं।

बच्चे की टीम में शामिल हो जाइए

जब बच्चा रोए कि ‘मुझे स्कूल नहीं जाना,’ तो उस पर चिल्लाने के बजाय बोलिए- ‘अरे, मेरा भी आज बिल्कुल मन नहीं है काम पर जाने का। चलो आज दोनों यहीं बैठते हैं।’ जब आप उसकी तरफ हो जाते हैं, तो उसका 'डिफेंस मोड' खत्म हो जाता है। फिर धीरे से बात मोड़िए- ‘पर यार, तुम्हारी वो वाली/वाला फ्रेंड आज इंतजार कर रही होगी न? चलो आज चलते हैं, कल पक्का देखेंगे।’ इस तरह बच्चे को बातों में लगाएं और स्कूल भेजें। आपका ऐसा करने से बच्चा बातों में फंस जाएगा और स्कूल न जाने की जिद नहीं करेगा।

रात को ही सब सेट कर लें

सुबह की किच-किच की सबसे बड़ी जड़ है हड़बड़ी। रात को ही उसके साथ बैठकर मनपसंद टिफिन बॉक्स बनाने की तैयारी कीजिए, यूनिफॉर्म निकालिए और बैग चेक कीजिये। जब बच्चा रात को खुद तैयारी करता है, तो उसे एक 'मिशन' जैसा महसूस होता है। सुबह उसे बस याद दिलाना होता है कि उसने खुद तैयारी की थी।

टिफिन में 'रिश्वत' नहीं, 'मस्ती' डालिए

सिर्फ खाना मत पैक कीजिये। कभी-कभी परांठे पर सॉस से एक छोटा सा 'स्माइली' बना दीजिये या एक छोटी सी चिट लिख दीजिये (अगर वो पढ़ सकता है)। उसे बोलिए कि ‘आज लंच में एक सीक्रेट है, मैम के सामने ही खोलना।’ ये छोटा सा कौतूहल उसे स्कूल की गेट तक खींच ले जाएगा।

'बाय-बाय' वाला नाटक खत्म कीजिए

जितना लंबा आप गेट पर खड़े होकर उसे पुचकारेंगे, वो उतना ज्यादा रोएगा। उसे लगता है कि शायद मम्मी पिघल जाए और मुझे घर ले जाए। सीधा फंडा रखिए, एक जादू की झप्पी (Hug), एक पप्पी और '2 बजे मिलते हैं बेटा!' बोलकर मुड़ जाइये। पीछे पलटकर मत देखिये, चाहे वो कितना भी चिल्लाए। यकीन मानिए, आपके मुड़ते ही 2 मिनट में वो अंदर जाकर खेलना शुरू कर देगा।

नींद का गणित ठीक कीजिये

कड़वा सच ये है कि बच्चा स्कूल से नहीं, सुबह जल्दी उठने से चिढ़ता है। अगर वो रात को 11 बजे तक जाग रहा है, तो सुबह उसका मूड खराब होना पक्का है। उसे 9:30 बजे तक बिस्तर पर डाल दीजिये। जब नींद पूरी होगी, तो वो खुशी-खुशी उठेगा।

डॉक्टर से शेयर की बहुत जरूरी बात

कभी-कभी हम बच्चों को डरा देते हैं- ‘स्कूल जाओ वरना पुलिस पकड़ लेगी’ या "टीचर मारेगी।" ये कभी मत कीजिये। स्कूल को उसके लिए जेल मत बनाइए। उसे बस ये अहसास दिलाइये कि जैसे पापा ऑफिस जाते हैं और मम्मी काम करती है, वैसे ही स्कूल जाना उसका ‘बड़ा होने वाला काम’ है। कोशिश करके देखिये, एक हफ्ता लगेगा पर उसकी आदत बदल जाएगी। और हां, जिस दिन वो बिना रोए चला जाए, शाम को उसे एक छोटी सी चॉकलेट या उसकी पसंद का खेल खिलाकर शाबाशी जरूर दीजिये!

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Highlights

  • बच्चे के स्कूल भेजने के लिए एक रात पहले ही उन्हें मनपसंद टिफिन बॉक्स तैयार करने का लालच दें।
  • बच्चों को डारकर स्कूल को जेल जैसा न बनाएं बल्कि उन्हें शाबाशी के साथ स्कूल भेजिए।
  • अक्सर बच्चे स्कूल से नहीं, सुबह जल्दी उठने से चिढ़ते हैं। इसलिए उन्हें रात को जल्दी सुला दें ताकि सुबह किचकिच न हो।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

FAQs

बच्चा स्कूल जाने से डरता है क्या करें?

बच्चा स्कूल जाने से डरता है तो सबसे पहले प्यार से उसका कारण समझें, स्कूल के माहौल को सुखद बनाएं, सुबह की दिनचर्या (routine) समय पर सेट करें, और उसे विश्वास दिलाएं कि आप उसके साथ हैं।

बिना रोए बच्चे को स्कूल कैसे भेजें?

स्कूल के गेट में प्रवेश करने से पहले उनका मूड बदलने की कोशिश करें। आप उन्हें गले लगाकर या गाल पर चुंबन करके आसानी से ऐसा कर सकते हैं।

कितने साल के बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए?

बच्चों को स्कूल भेजने की सही उम्र 3 साल है, जब वे प्ले ग्रुप या नर्सरी शुरू कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुसार, कक्षा 1 के लिए सही उम्र 6 वर्ष है।

About the Author

विद्या शर्मा

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 3 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More