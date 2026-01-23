बच्चे को बार-बार सर्दी जुकाम क्यों होता है? जानें कैसे करें उनकी देखभाल

Why is my child always sick with a cold : ठंड में बच्चों को सर्दी-खांसी से बचाना बहुत जरूरी होता है। यहां हम आपको बच्चों को सर्दी-खांसी होने के कारण और उनसे बच्चे के उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं।

Reasons of Cold and Cough : सर्दियों के मौसम में बच्चे को बार-बार सर्दी-जुकाम होना आम बात होती है। इसका मुख्य कारण होता है उनकी कमजोर इम्यूनिटी। दरअसल, बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता है, वैसे-वैसे उसकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। ऐसे में जब बच्चे छोटे होते हैं, तो उन्हें किसी भी तरह का वायरस बड़ी आसानी से जकड़ लेता है। ऐसे में उनका खास ख्याल रखना जरूरी होता है। हालांकि, न्यू पैरेंट्स के लिए यह समझना काफी मुश्किल होता है कि बच्चों को क्या हो रहा है। ऐसे में वे हर चीज को लेकर घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। खैर, इस आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बच्चों को बार-बार सर्दी-जुकाम होने के क्या कारण होते हैं।

बच्चों को बार-बार सर्दी-जुकाम होने के कारण

कमजोर इम्युनिटी

छोटे बच्चों को बार-बार सर्दी-जुकाम होने का एक मुख्य कारण यह होता है कि बच्चो की इम्यूनिटी काफी कमजोर होती है, क्योंकि बचपन में बच्चों की इम्यूनिटी विकसित नहीं हो पाती है। ऐसे में वे आसानी से वायरस की चपेट में आ जाते हैं और सबसे पहले उन्हें सर्दी-खांसी ही होती है।

संक्रमण का फैलना

सर्दी-जुकाम के वायरस हवा के साथ फैलते हैं। ऐसे में अगर जिस व्यक्ति को सर्दी-जुकाम हो रहा है, वह बच्चे को छू लेता है तो बच्चों को बहुत जल्दी सर्दी-खांसी हो जाती है। दऱअसल, बच्चे अक्सर अपने हाथ मुंह/आंखों को छूते हैं, जिससे संक्रमण बढ़ता है।

धूम्रपान

अगर कोई बच्चा धुएं के संपर्क में आता है, तो उसे भी जुकाम की समस्या हो सकती है। इसलिए लोगों को खासकर पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के सामने कोई स्मोकिंग न करें।

बच्चे की देखभाल कैसे करें?

साफ-सफाई का ध्यान रखें

बच्चों की देखभाल के लिए जरूरी है कि उनकी साफ-सफाई का ध्यान रखें। इसके लिए बच्चों को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से हाथ धोएं। वहीं, अगर आपको खांसी या छींक आ रही है, तो टिश्यू या फिर अपने हाथ का इस्तेमाल करें।

पर्याप्त मात्रा में पिएं पानी

बच्चों को हाईड्रेटेड रखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाएं। आप चाहे तो जूस, या सूप पिलाएं ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे और बलगम पतला हो।

बच्चों को पर्याप्त आराम करने दें

यह सुनिश्चित करें कि बच्चे को पर्याप्त आराम मिले। क्योंकि आराम करने से बच्चों के शरीर को वायरस से लड़ने की ताकत मिलती है। इसलिए कोशिश करें कि बच्चा पर्याप्त नींद लें।

साफ-सुथरा रखे बच्चे का कमरा

बच्चे को हेल्दी रखने के लिए उसके कमरो को भी साफ-सुथरा रखें। बच्चे का कमरा ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठंड से सर्दी-खांसी ज्यादा हो सकती है। इसलिए कमरे का तापमान थोड़ा गर्म रखे। वहीं, नमी के लिए आप ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

