इतने नटखट क्यों होते हैं फरवरी में जन्में बच्चे? उनके बारे में ये 4 चीजें जो कम लोग जानते हैं

Why February Born Are Special: ऐसा माना जाता है कि जिन बच्चों का जन्म सर्दियों के मौसम में होता है, वे अपने खास नटखट अंदाज से हर किसी का दिल जीत लेते हैं और इस लेख में हम इन बच्चों की ऐसी खूबियोंके बारे में ही बताएंगे।

Personality February Born kids: हर बच्चे में कुछ खासियतें होती हैं। हर बच्चा अलग होता है। हर बच्चा खुद में कामयाब होता है, लेकिन उसके जन्म का महीना उसे और से अलग बनाता है। फरवरी का महीना छोटा होता है, लेकिन इस महीने में जन्मे बच्चे का स्वभाव सबसे अलग होता है। माना जाता है कि ये बच्चे अक्सर बहुत नटखट, चंचल और खुशमिज़ाज स्वभाव के होते हैं। घर में हंसी-मज़ाक का माहौल रखना और सबका ध्यान अपनी ओर बिना कुछ कोर खींच लेना इनकी खासियतों में से एक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनका स्वभाव फरवरी के मौसम, ग्रहों और माहौल से प्रभावित होता है, जो इन्हें सबसे अलग बनाता है। तो आइए जानते हैं फरवरी में जन्मे बच्चों की 4 ऐसी खास बातें, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। साथ ही ये भी की क्यों वो सबसे खास है।

दिमाग से बहुत तेज होते हैं

माना जाता है कि फरवरी में जन्मे बच्चे आमतौर पर बहुत समझदार स्वभाव के होते हैं। इनकी खासियत है कि ये चीज़ों को जल्दी समझ लेते हैं और नई चीज़ सीखने में हमेशा आगे रहते हैं। स्कूल में पढ़ाई के साथ-साथ सवाल पूछते रहना इनकी खासियत है। समय समय पर कुछ अलग करने की कोशिश करना इनकी आदत होती है। इन बच्चों को रटने से ज्यादा समझकर सीखना पसंद भाता है, इसी वजह से इनका दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है और इन्हें तेज माना जाता है।

नटखट लेकिन दिल के साफ

ये बच्चे बेहद नटखट स्वभाव के होते हैं। इनकी हरकतें कई बार शरारती लग सकती हैं और आपको परेशान भी कर सकती हैं, लेकिन इनके मन में कोई बुराई नहीं होती। ये बच्चे दिल के बहुत साफ होते हैं और किसी को दुख पहुँचाने का इरादा कभी दिल में नहीं रखते हैं। वही अगर किसी से नाराज़ भी हो जाएँ, तो थोड़ी देर में फिर मुस्कुराने लगते हैं सारे गिले शिकवे खत्म करके। इनका मासूम दिल ही इन्हें और बच्चों से लग बनाता है।

आजादी पसंद बच्चे

फरवरी में जन्मे बच्चे आजादी पसंद करते हैं। इन बच्चों को अपनी बात रखने और अपनी मर्ज़ी से काम करना बहुत अच्छा लगता है। ये बच्चे बहुत ज्यादा रोक-टोक पसंद नहीं करते। वही अगर ये जिद पर अड़ जाए तो आप इन्हें समझदारी से समझाएं, तो ये हर बात मान लेते हैं। यही आज़ादी पसंद करने वाला स्वभाव इन बच्चों को आगे चलकर आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनने में मदद करता है।

दोस्त जल्दी बनते हैं

ये बच्चे बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं और उनसे घुल-मिल जाते हैं। फिर म चाहे स्कूल हो या मोहल्ला, हर जगह इनके दोस्त आपकी मिल जाएंगे। फरवरी में जन्में इन बच्चों का हंसमुख स्वभाव और मज़ाकिया अंदाज़ किसी को अपनी ओर खींच लेता है और लोग इनका साथ पसंद करते हैं। यही वजह है कि लोग इनके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। माना जाता है कि अगर इनकी ऊर्जा को सही दिशा दी जाए, तो ये जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं।

Add The HealthSite as a Preferred Source

TRENDING NOW

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।