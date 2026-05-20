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बच्चों में स्पीच डिले को लेकर कब चिंता करनी चाहिए? जानिए डॉक्टर की सलाह

बच्चों में आज के समय में स्पीच डिले की परेशानी काफी ज्यादा हो रही है, ऐसे में माता-पिता का सवाल रहता है कि बच्चों के बोलने की सही उम्र क्या होती है। अगर आपके मन में भी यह सवाल है, तो आइए इस लेख में जानते हैं-

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Written By: Kishori Mishra | Published : May 20, 2026 4:06 PM IST

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Medically Verified By: Dr. Urvashi Rana

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speech delay

Speech Delay : बच्चों का बोलना सीखना उनके विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हर बच्चा अपनी गति से बोलना सीखता है, लेकिन यदि बच्चा उम्र के अनुसार बोलना शुरू नहीं कर रहा है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि समय रहते मदद मिलने से बच्चे की बोलने और सीखने की क्षमता में काफी सुधार हो सकता है। अहमदाबाद स्थित नारायणा हॉस्पिटल की कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स डॉ. उर्वशी राणा ने कहा कि बच्चों में स्पीच डिले कई कारणों से हो सकता है और इसके संकेतों को समय पर पहचानना बेहद जरूरी है।

बच्चों में बोलने की शुरुआत कब होती है?

डॉक्टर का कहना है कि बच्चे आमतौर पर 6 से 9 महीने की उम्र में बा-बा, मा-मा जैसी आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं। लगभग एक साल की उम्र तक वे मम्मा या पापा जैसे आसान शब्द बोलने लगते हैं। वहीं, दो साल की उम्र तक बच्चे दो शब्दों को जोड़कर छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। अगर बच्चा इन सामान्य विकास चरणों तक नहीं पहुंच रहा है, तो माता-पिता को बाल रोग विशेषज्ञ या स्पीच थेरेपिस्ट से सलाह लेनी चाहिए।

किन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?

एक्सपर्ट का कहना है कि सिर्फ देर से बोलना ही चिंता की बात नहीं होती, बल्कि बच्चे का व्यवहार भी बहुत कुछ बताता है। यदि बच्चा आंखों में देखकर बात नहीं करता, नाम पुकारने पर प्रतिक्रिया नहीं देता या आसान निर्देशों को समझने में कठिनाई महसूस करता है, तो यह भी स्पीच या डेवलपमेंट से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसे मामलों में जल्दी जांच करवाना जरूरी माना जाता है।

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स्पीच डिले के पीछे क्या कारण हो सकते हैं?

डॉ. उर्वशी राणा का कहना है कि बच्चों में स्पीच डिले के कई कारण हो सकते हैं। इनमें सुनने में परेशानी, विकास संबंधी समस्याएं, दिमाग से जुड़ी दिक्कतें या बच्चों का लोगों से कम बातचीत करना शामिल है। कुछ डॉक्टरों का मानना है कि आजकल बच्चों में स्क्रीन टाइम बढ़ने और घर में बातचीत कम होने के कारण भी भाषा विकास प्रभावित हो रहा है।

बच्चों को बोलना कैसे सिखाएं?

एक्सपर्ट का कहना है कि बच्चे लोगों से बातचीत करके ही बोलना सीखते हैं। माता-पिता को बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, कहानियां सुनानी चाहिए, गाने गाने चाहिए और खेल-खेल में उन्हें शब्द सिखाने चाहिए। बच्चों के साथ अगर आप बातचीत करते हैं, तो इससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल विकसित होती है।

कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?

डॉक्टर कहते हैं कि हर बच्चा अलग होता है और कुछ बच्चे थोड़ा देर से बोलना शुरू करते हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लक्षणों को अनदेखा करना भी सही नहीं है।

यदि माता-पिता को लगता है कि बच्चा उम्र के हिसाब से बोल नहीं रहा या उसकी भाषा समझने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता कमजोर है, तो तुरंत विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। समय पर पहचान और सही मदद बच्चे के बेहतर विकास में अहम भूमिका निभा सकती है।

Disclaimer : ध्यान रखें कि हर एक बच्चे का विकास अलग-अलग होता है, ऐसे में दूसरे बच्चों के डेबलेपमेंट को देखकर घबराए नहीं। अगर आपको अपने बच्चे को लेकर किसी तरह का सवाल मन में है, तो उसे अपने डॉक्टर से जरूर पूछें, ताकि आपको सही जवाब मिल सके।

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किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More