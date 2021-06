When do Babies Smile For First Time : बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान की बॉन्डिंग ना केवल अपने भाई इब्राहिम (Ibrahim Ali Khan) के साथ बहुत अच्छी है। बल्कि, सैफ अली खान की दूसरी बीवी करीना कपूर खान के बेटे तैमूर (Taimur) में भी सारा की जान बसती है। लेकिन, करीना-सैफ के छोटे बेटे के साथ भी सारा के कई प्यारे-प्यारे अनुभव है जिनके बारे में हाल ही में सारा अली खान ने अपने एक इंटरव्यू में बात की। सारा ने बताया कि जब वे अपने छोटे भाई से मिलने गयीं तो, वह बहुत एक्साइटेड थीं। अपने सबसे छोटे भाई से मुलाकात को याद करते हुए कहा कि, उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया और मैं उसकी स्माइल पर अपना दिल हार बैठी। वह बहुत ही क्यूट है और मैं उससे बहुत पसंद करती हूं। Also Read - Sara Ali Khan Head Massage: सारा अली खान की चम्पी करती दिखीं मां अमृता सिंह, मॉनसून में हेड मसाज करते हुए इन बातों का ज़रूर रखें ध्यान

बता दें कि, करीना कपूर खान के दूसरे बेटे का जन्म फरवरी 2021 में हुआ। लॉकडाउन की वजह से घर के लोग और रिश्तेदार बारी-बारी सैफ-करीना के छोटे साहबजादे से मिलने गए। सारा ने बताया कि वे भी अपने सबसे छोटे भाई से मिलने के लिए बेताब थी और मौका मिलते ही वह उससे मिलने पहुंची। (Sara Ali Khan on Meeting Kareena’s son for first time)

कब करते हैं बच्चे स्माइल ?

बच्चों की खिलखिलाहट और किलकारियां हर किसी का दिल जीत सकते हैं। इसीलिए, लोगों को इस बात का बेचैनी से इंतज़ार होता है कि कब उनके घर में आया नन्हा मेहमान मुस्कुराना और हंसना शुरू करेगा और कब वे उनकी प्यारी-सी हंसी को देख-सुन सकेंगे। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि जन्म के बाद एक निश्चित अवधि के बाद ही बच्चे मुस्कुराना और हंसना सीखते हैं। यहां पढ़ें कब करता है बच्चा पहली बार स्माइल? (When do babies smile for first time)

वैसे बच्चे पहली बार मुस्कुराने का काम गर्भ में ही करते हैं। इसे रिफ्लेक्स स्माइल कहा जाता है । वहीं जन्म के बाद 6-7 सप्ताह बाद बच्चा पहली बार मुस्कुराता है। कुछ बच्चे थोड़ी देर बाद मुस्कुराना शुरू करते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार, कई बच्चे 4 महीने के बाद मुस्कुराना सीखते हैं। इसीलिए, अगर आपका बच्चा 2-3 महीने का हो गया है और नहीं मुस्कुरा रहा तो परेशान ना हों।

कब होती हैं हंसने की शुरूआत

आमतौर पर बच्‍चे जन्म के बाद चौथे महीने से मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। इसके कुछ समय बाद वे खिलखिलाना और हंसना सीख जाते हैं। (When do babies laugh for first time)