कॉलेज जाने लगी है आपकी लाडली तो जरूर समझा दें ये 5 बातें, नहीं पड़ेगा बुरी संगत का साया

कॉलेज हर बच्चे के लिए ऐसा समय होता है जहां से उसका असली फ्यूचर शुरू होता है। कॉलेज जाकर वह किस संगत में पड़ता है यह उसके जीवन को निर्धारित करता है। अगर आपकी बेटी जा रही है कॉलेज तो उसे समझा दें ये बातें।

Things to teach your daughter: आज के जमाने में बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। लड़कियां भी लड़कों के बराबर में हर काम करके दिखा रही हैं। इसलिए अब ग्रामीण भारत के पेरेंट्स भी ये समझने लगे हैं कि लड़के की तरह लड़की को भी बराबर में शिक्षा मिलनी चाहिए और अब लड़कियां भी कॉलेज जा रही हैं। यदि आपकी लाडली ने भी हाल ही में कॉलेज जाना शुरू किया है या फिर जल्द ही आपकी बेटी भी कॉलेज जाना शुरू करने वाली है तो आपके मन में भी बहुत से सवाल बन चुके होंगे और अजीब सा डर बैठ गया होगा। लेकिन आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसी चीजों आपको बताने वाले हैं जो आप अपनी लाडली को समझा सकते हैं। ये बातें न सिर्फ आपकी बेटी को बुरी संगत से सुरक्षित रखने में मदद करेगी बल्कि उसे कामयाब होने के लिए प्रोत्साहित भी करेगी। चलिए जानते जानते हैं कॉलेज जाने वाली लड़कियों को पेरेंट्स द्वारा क्या समझाना जरूरी है। (What to teach your teen daughter)

सबके साथ मिलजुल कर रहो

अगर आपकी बेटी पहली बार कॉलेज जाने की तैयारी कर रही है और आपको लगता है कि वहां कि गलत संगत के बच्चे आपकी बेटी को भी बिगाड़ देंगे तो ऐसा महसूस होना आपके लिए नॉर्मल है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे सबसे दूर रहने के लिए नहीं कह सकते हैं। अपनी बेटी को सबसे मिलजुल कर रहने की सलाह दें लेकिन किसी की बातों में न आएं और अपने काम पर ध्यान रखे।

टॉक्सिक लोगों से दूर

अब आपकी बच्ची बाहर जाने लगी है और अब उसे लोगों को समझना सीख जाना चाहिए। आपकी लाडली को खुद समझना होगा कि सच्चा दोस्त कौन है और किन लोगों से उसे दूर रहा है। अगर आपकी बेटी विषाक्त प्रवृत्ति वाले लोगों की पहचान करके उनसे दूर रहने में कामयाब रही तो उसे सफलता की बुलंदी छूने से कोई नहीं रोक सकता।

हर लेक्चर है जरूरी

कॉलेज में हर प्रोफेसर द्वारा दिया जाने वाला लेक्चर बहुत जरूरी है और बेटी को समझाएं कि कोई भी पीरियड बंक न करें। उन दोस्तों से दूर रहे जो लेक्चर बंक करके बाहर घूमने को कहे। अपनी बेटी को समझाएं कि हर कॉलेज के किसी भी लेक्चर को बंक करने की बजाए उसे ध्यान से सुनें।

जिम्मेदारियों को समझना जरूरी

कॉलेज जा रही लड़कियों के लिए जिम्मेदारी समझना बहुत जरूरी है। उसे समझाए कि किस तरह घर से बाहर निकलने के बाद उसे जिम्मेदारियां लेनी होंगी। साथ में यह भी समझाएं कि उसे घर से बाहर निकलने के बाद न सिर्फ खुद की जिम्मेदारियां लेना सीखना है बल्कि अपने परिवार से जुड़ी बहुत सारी जिम्मेदारियां लेना भी शुरू करना है।

कूल दिखना जरूरी नहीं

कॉलेज में हमेशा बच्चों का एक ऐसा ग्रुप होता है, जो हमेशा कूल दिखने की कोशिश करता है। खास बात यह है कि वे बच्चे पढ़ाई कम करते हैं और फिर भी उन्हें हर कोई पसंद करता है। लेकिन अपनी बेटी को समझाएं कि कूल दिखना ही सब कुछ नहीं बल्कि स्टडी करके अपने दम पर कुछ करके दिखाना ही सब कुछ है।

