बेटे के 20 साल का होने से पहले ही सिखा दें ये 5 चीजें, जीवन में कभी कम नहीं होगा उनका आत्मविश्वास

Good parenting tips: पेरेंट्स को अपने बेटे को कुछ चीजें समय रहते ही सिखा देनी चाहिए। इस लेख में जानें बेटे के 20 साल का होने से पहले उसे कौन सी चीजें सिखा देनी चाहिए।

What is teach your son before he turned twenty: पेरेंटिंग कोई आसान काम नहीं है, बल्कि इस काम में अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन यह काम जितना चुनौतीपूर्ण है, उतना ही इसे करना भी बहुत जरूरी है। पेरेंट्स के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं और वे जीवन भर अपने माता-पिता से सीखते ही रहते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं, जिन्हें समय रहते सीख लेना जरूरी होता है और यह पेरेंट्स की जिम्मेदारी मानी जाती है। वैसे तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन पेरेंट्स को जीवन की कुछ जरूरी बातें अपने बच्चों को सिखा देनी चाहिए। इस लेख में हम पेरेंट्स को कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जो उन्हें अपने बेटे को 20 साल का होने से पहले ही सिखा देनी चाहिए।

1. अकेले यात्रा करना

वैसे तो बच्चे को जितना हो सके अकेले यात्रा करने नहीं देना चाहिए लेकिन एक खास उम्र के बाद उसे ये सब चीजें सीखनी भी जरूरी होती हैं। इसलिए 20 साल ही उम्र से पहले उसे अकेले यात्रा करना सिखा दें और उसके बाद भी कई सालों तक उसे इस चीज के लिए ट्रेनिंग देते रहें।

2. साइकिल व बाइक चलाना

20 साल की उम्र से पहले बच्चे को साइकिल व बाइक/स्कूटी आदि चलाना सीख जाना चाहिए। ऐसा बहुत जरूरी है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 20 की उम्र से पहले ही बच्चा इन चीजों को अच्छे से सीख पाता है, इसलिए उसे पहले ही ये चीजें सिखा दें। सिखने के बाद भी उसे कुछ सालों तक हमेशा अपनी निगरानी में ही स्कूटी व बाइक आदि चलाने दें, ताकि तब तक वह अच्छे से इसे चलाना सीख न जाए।

3. कार ड्राइविंग करना

गाड़ी चलाना सीखना भी हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है और 20 साल की उम्र से पहले ही उसे चलाना सीख जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा 20 के बाद कार चलाना सीखता है, तो ऐसा माना जाता है कि वह इतने अच्छे से गाड़ी चलाना नहीं सीख पाएगा। इसलिए 20 साल का होने से पहले ही उसे कार चलाना सिखा दें और कुछ सालों तक उसे अपनी निगरानी में ही गाड़ी चलाने की अनुमति दें।

4. पैसे मैनेज करना

जीवन में सफल होने के लिए पैसे तो ठीक तरीके से मैनेज करना सीखना भी बहुत जरूरी है और आपके अपने बच्चे को 20 साल का होने से पहले ही ये चीजें सिखा देनी चाहिए। क्योंकि इसके बाद और ज्यादा लेट करना सही नहीं होगा और बाद में बच्चा इस स्किल को इतने अच्छे तरीके से सीख नहीं पाएगा।