'पूरी दुनिया मुझे ही देख रही है'... साइकियाट्रिस्ट से जानें क्या है स्पॉटलाइट इफेक्ट?

टीनएज में कुछ लड़कियों को ऐसा फील होता है कि उन्हें पूरी दुनिया देख रही है? यह एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकता है। आइए जानते हैं इस व्यवहार के बारे में विस्तार से-

Spotlight effects

कुछ टीनएज की लड़कियों को आपने देखा होगा कि उन्हें ऐसा फील होता है कि पूरी दुनिया उन्हें ही देख रही है। वे अक्सर अपने व्यवहार को लेकर काफी सजग रहती है, वे कुछ बोलने से पहले सौ बार सोचती हैं और फिर आगे के शब्द कहती हैं। वहीं, बाहर जाना हो या फिर मेकअप करना, हर चीज को करने से पहले उनके मन में डर रहता है कि लोग उसे देख रहे हैं, वो मेकअप करेंगी, तो लोग उन्हें ही देखेंगे। ऐसे कई तरह के विचार उनके मन में आते हैं। टीनएज की लड़कियों के इसी व्यवहार को स्पॉटलाइट इफेक्ट कहा जाता है।

Narayana Health SRCC Children's Hospital के चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकियाट्री, कंसल्टेंट डॉ. शोरूक मोटवानी का कहना है कि मनोविज्ञान में स्पॉटलाइट इफेक्ट उस प्रवृत्ति को कहा जाता है, जिसमें हमें लगता है कि हमारे आस-पास के लोग हमारे हर शब्द, हर व्यवहार और हमारी हर छोटी-बड़ी बात पर बहुत बारीकी से ध्यान दे रहे हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। टीनएज लड़कियों के लिए यह सिर्फ एक सामान्य मानसिक भ्रम नहीं, बल्कि धीरे-धीरे एक गहरा इमोशनल एक्सपीरियंश बन सकता है। यह एहसास उनके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करता है, वे क्या पहनती हैं, क्लास में बोलते समय कितना सहज महसूस करती हैं, सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करती हैं, और खुद को कितना खुलकर व्यक्त कर पाती हैं।

टीनएजर और असुरक्षा का दौर

टीनएज एक ऐस समय होता है, जब हमारी एक पहचान विकसित हो रही होती है और इस समय आत्मविश्वास अभी पूरी तरह स्थिर नहीं होता। इस दौरान दूसरों की राय का प्रभाव अधिक होता है। जब हमारे अंदर हर समय देखे जाने का एहसास बढ़ जाता है, तो यह आत्म-संदेह और चिंता को जन्म दे सकता है।

स्पॉटलाइट इफेक्ट घमंड नहीं, संवेदनशीलता का लक्षण

अक्सर हम स्पॉटलाइट इफेक्ट को ओवरथिंकिंग समझ लेते हैं, लेकिन असल में यह भावनात्मक और मानसिक संवेदनशीलता का संकेत है। आज के डिजिटल युग में, जहां क्लासरूम से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम तक, हर जगह दिखने का दबाव है, यह एहसास और भी गहरा हो जाता है। एक छोटी सी गलती बड़ी लगने लगती है और किसी का छोटा सा कमेंट कई दिनों तक मन में घूमती रहती है।

क्यों टीनएज लड़कियां करने लगती हैं Self Monitoring?

समाज अक्सर लड़कियों को इन-़डायरेक्ट रूप से यह सिखाता है कि उन्हें हर चीज में परफेक्ट दिखने के साथ आपका व्यवहार भी परफेक्ट होना चाहिए, जैसे- आत्मविश्वासी बनो, लेकिन घमंडी नहीं। सुंदर दिखो, लेकिन बनावटी नहीं, महत्वाकांक्षी बनो, लेकिन सबको साथ लेकर चलो, अपनी भावनाए व्यक्त करो, लेकिन ज्यादा इमोशनल नहीं बनों। इन विरोधाभासी अपेक्षाओं (Contradictory expectations) के कारण लड़कियां खुद पर नजर रखने लगती हैं।

स्पॉटलाइट इफेक्ट का क्या पड़ता है प्रभाव?

स्पॉटलाइट इफेक्ट के कारण टीनएज लड़कियों में कुछ सामान्य व्यवहार देखे जा सकते हैं, जैसे-

You may like to read

छोटी-छोटी बातों पर बार-बार माफी मांगना

अपनी दिखावट या सोशल मीडिया पोस्ट को बार-बार चेक करना।

सामाजिक परिस्थितियों के बाद खुद की कड़ी आलोचना करना

शर्मिंदगी के डर से नई चीजों को एक्सपीरियंस न करना, इत्यादि।

कई बार ये भावनाएं बाहर से दिखाई नहीं देतीं, क्योंकि इस एज में लड़कियां अपनी असुरक्षा के बावजूद सामान्य व्यवहार करती रहती हैं।

कुछ आखिरी शब्द

डॉक्टर कहते हैं कि टीनएज की लड़कियों को यह समझना जरूरी होता हि कि स्पॉटलाइट उतनी तेज नहीं है, जितनी आप महसूस करती हैं। आपको खुद को समझने, प्रयोग करने और अपनी पहचान बनाने की पूरी आजादी है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आत्म-संदेह नहीं होगा, बल्कि यह है कि आप उसके बावजूद आगे बढ़ती रहें।

माता-पिता को भी अपने बच्चों के इस दौर को समझने की जरूरत है। उन्हें व्यवहार करने को लेकर आजादी दें, ताकि वे अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकें। हर चीज में रोक-टोक करना कई बार बच्चों को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। इस बात का ध्यान माता-पिता को अक्सर अपने दिमाग में रखने की जरूरत होती है।

Add The HealthSite as a Preferred Source

Highlights

टीनएज के बच्चों को हर चीज में परफेक्ट दिखने की होड़ होती है।

टीनएज में कुछ लड़कियों को लगता है कि उन्हें पूरी दुनिया देख रही है, इसे स्पॉट लाइट इफेक्ट कहते हैं।

यह इफेक्ट घमंड नहीं, बल्कि उनके अंदर संवेदनशीलता का संकेत है।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।