Growth Hormone: बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए ग्रोथ कितना जरूरी है और इसे कैसे बढ़ाएं?

Importance of Growth Hormone: बच्चों की हाइट और सामान्य शारीरिक विकास के लिए ग्रोथ हार्मोन बहुत जरूरी है और इसे संतुलित कैसे रखें इस बारे में हम पीडियाट्रिक्स से जानेंगे।

What is Growth Hormone: दुनिया के हर पेरेंट्स का सपना यही होता है कि उनके बच्चे की ग्रोथ सही हो और वह स्वस्थ रहे। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए पेरेंट्स अपने बच्चे के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखते हैं और उसे अच्छे से अच्छा पोषण युक्त खाना दिया जाता है, ताकि उसके शरीर को न्यूट्रिशन मिलता रहे। छोटे बच्चों के लिए पोषण युक्त खाद्य पदार्थ बेहद जरूरी होते हैं, क्योंकि इसके बिना उनकी ग्रोथ रुक जाती है और हाइट व फिजिकल ग्रोथ पर काफी असर पड़ता है। लेकिन पेरेंट्स को इस बात की जानकारी भी होनी जरूरी है कि बच्चों के लिए जयपुर के अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक्स एंड कंसल्टेंट डॉ. सनी लोहिया ने इस बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और बताया कि बच्चों की हाइट बढ़ने और अन्य फिजिकल ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन कितना जरूरी है। अगर आप भी एक पेरेंट्स के रूप में अपने बच्चे की हाइट और ग्रोथ को लेकर चिंतित रहते हैं, तो यह आर्टिकल आपको जरूर पढ़ना चाहिए।

बच्चों के शरीर में ग्रोथ हार्मोन का महत्व

सामान्य रूप से बच्चे की हाइट न बढ़ने के कारण कई अलग-अलग हो सकते हैं और जो कहीं न कहीं आकर उनके ग्रोथ हार्मोन को प्रभावित करते हैं। बच्चों की हाइट बढ़ना काफी हद तक शरीर में बनने वाले ग्रोथ हार्मोन पर निर्भर करता है, जो हड्डियों और पूरे शरीर के विकास को कंट्रोल करता है। बचपन और किशोरावस्था में यह हार्मोन ज्यादा एक्टिव रहता है, इसलिए इसी समय हाइट तेजी से बढ़ती है। अगर बच्चे को सही पोषण, अच्छी नींद और एक्टिव लाइफस्टाइल मिलती है, तो ग्रोथ हार्मोन सही तरीके से काम करता है और हाइट सामान्य रूप से बढ़ती रहती है।

ग्रोथ हार्मोन संतुलित कैसे रखें

हाइट बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है कि बच्चा रोज 8-10 घंटे की अच्छी नींद ले, क्योंकि गहरी नींद में ही यह हार्मोन ज्यादा बनता है। साथ ही खाने में दूध, दाल, अंडा, हरी सब्जियां और फल शामिल होने चाहिए, ताकि शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिल सकें। बच्चों को रोज खेलना-कूदना, दौड़ना या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है, इससे शरीर की ग्रोथ बेहतर होती है और सुबह की धूप भी हड्डियों को मजबूत बनाती है। इसलिए अगर आपके लिए भी यह जरूरी है कि समय रहते अपने बच्चे की डाइट में ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने वाले फूड्स जरूर शामिल करें।

किन चीजों से प्रभावित होता है ग्रोथ हार्मोन

लाइफस्टाइल व खानपान से जुड़ी बहुत सी आदतें हो सकती हैं, जो बच्चों के शरीर में ग्रोथ हार्मोन को प्रभावित कर सकती हैं। ज्यादा मोबाइल या टीवी देखने से बचाना चाहिए, क्योंकि इससे नींद और एक्टिविटी दोनों कम हो जाती हैं। जब शरीर के अंदर ये चीजें प्रभावित होने लगती है, तो उसका असर उसके ग्रोथ हार्मोन पर भी पड़ता है। इसलिए बच्चे का लाइफस्टाइल सही होना बहुत जरूरी है।

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अगर बच्चे की हाइट लंबे समय तक नहीं बढ़ रही है या वह अपनी उम्र के बच्चों से काफी छोटा लग रहा है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। कुल मिलाकर, अच्छी डाइट, भरपूर नींद और एक्टिव लाइफस्टाइल ही बच्चों की हाइट बढ़ाने का सबसे आसान और प्राकृतिक तरीका है। डॉ. सनी लोहिया, कंसल्टेंट - पीडियाट्रिक, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, जयपुर

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।