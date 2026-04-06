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निशा नाम का मतलब क्या होता है? जानें क्यों होता है ये नाम इतना खास

Nisha Naam Ka Kya Matlab Hai: अगर आप अपनी बेटी का नाम निशा रखने वाले हैं या फिर आपका ही नाम निशा है तो इन नाम का अर्थ जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए इन नाम के बारे में विस्तार से जानें-

निशा नाम का मतलब क्या होता है? जानें क्यों होता है ये नाम इतना खास
nisha name meaning

Written by Vidya Sharma |Published : April 6, 2026 12:43 PM IST

Nisha Naam Ka Meaning: हम सभी अपने बच्चे के लिए ऐसा नाम चुनते हैं जो उनके व्यक्तित्व को तो दर्शाए। वहीं कुछ लोग बड़े होने के बाद अपना नाम बदलते हैं, क्योंकि बचपन में जो नाम उन्हें दिया गया होता है वह बच्चों को पसंद नहीं आता है। अब भला किशोर, रानी, सुनिता जैसे नाम भले ही अच्छे हों, लेकिन समय के साथ नाम भी बदले जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है निशा, जिनके बारे में शायद आप सिर्फ इतना ही जानते होंगे कि इसका मतलब रात होता है। लेकिन यह नाम अपने अर्थ से भी ज्यादा खूबसूरत है।

कैसे? आज हम आपको इस लेख में निशा नाक का सही मतलब विस्तार से बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर निशा नाम वाली लड़कियां खास क्यों होती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि यह नाम भारतीय संस्कृति में लंबे समय से प्रचलित है और अक्सर इसे कोमलता और शांति से जोड़कर देखा जाता है। क्यों? आइए इन निशा नाम के बारे में विस्तार से जानते हैं।

निशा नाम का मतलब क्या होता है?

निशा लड़कियां के लिए एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और लोकप्रिय नाम है, जो बोलने में भी आसान है और इसका अर्थ भी गहरा है। निशा नाम का अर्थरात है, जो शांति, सुकून और एक तरह से रहस्य को दर्शाता है। आपने देखा होगा कि वह लड़कियां जिनका नाम निशा होता है, उनमें से अधिकतर शांत स्वभाव और गहरी सोच वाली पर्सनालिटी से जुड़ी होती हैं। इसके अलावा निशा यानी रात का अर्थ अंधकार से नहीं है, बल्कि मन और प्रकृति दोनों आराम और शांत अवस्था में होना होता है।

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निशा नाम की क्या खासियत है?

निशा नाम की खासियत यह है कि यह सिंपल होने के बावजूद गहरा अर्थ रखता है। यह नाम बोलने में बहुत ही ज्यादा आसान है और सुनने में काफी अच्छा। साथ ही यह हर उम्र की महिला पर अच्छा लगता है। निशा नाम की लड़कियां का स्वभाव शांत होता है। इन नाम के लोग ज्यादा शोर-शराबा पसंद नहीं करतीं और अपने काम में फोकस रखना पसंद करती हैं। साथ ही यह ऐसा नाम है जो भारतीय परंपरा और आधुनिकता दोनों का संतुलन दिखाता है, इसलिए यह हमेशा ट्रेंड में रहने वाला नाम है।

ज्योतिष और नाम का प्रभाव

अगर हम थोड़ा ज्योतिष वाले एंगल से निशा नाम को देखें तो यह अक्सर उन लोगों को दिया जाता है जिनका स्वभाव शांत और सोचने-समझने वाला होता है। ऐसा माना जाता है कि इस नाम वाले लोग- 

धैर्यवान होते हैं, अपने फैसले सोच-समझ कर लेते हैं और आध्यात्मिक रुचि भी रखते हैं। हालांकि यह सब पूरी तरह से व्यक्ति की परवरिश और माहौल पर भी निर्भर करता है।

करियर की बात करें तो निशा नाम की लड़कियां क्रिएटिव फील्ड जैसे लेखन, आर्ट, डिजाइन में अच्छा कर सकती हैं, काउंसलिंग या टीचिंग जैसे प्रोफेशन में भी सफल होती हैं और शांत और फोकस्ड होने की वजह से अपने काम में गहराई लाती हैं।

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Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

विद्या शर्मा

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 3 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More