आज के समय में बच्‍चे गोद लेना काफी कॉमन हो गया है। लेकिन आज से 10-15 साल पहले तक किसी व्‍यक्ति का कपल के लिए बच्‍चा गोद लेना लॉस्‍ट ऑप्‍शन होता था। लेकिन कई ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं जिन्‍होंने स्टीरियोटाइप को तोड़कर बच्‍चे गोद लिए हैं। इनमें से कई स्‍टार ऐसे भी हैं जिनके बायलॉजिकल बच्‍चे होने के बावजूद बच्‍चा गोद लिया है। ऐसे सेलिब्रिटी ने न सिर्फ अनाथ बच्‍चों का हाथ थामकर उन्‍हें एक अच्‍छी जिंदगी दी है बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा भी बने हैं। सुष्मिता सेन से लेकर सुभाष घई, सनी लियोनी, रवीना टंडन, मिथुन चक्रवर्ती और प्रिति जिंटा जैसे कई ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिन्‍होंने बच्‍चे गोद लिए हैं। इनमें से कई स्‍टार किड ऐसे भी हैं जो आज खुद स्‍टार बन गए हैं। बच्‍चा गोद लेना अपने आप में एक पुण्‍य का काम है। इससे अनाथ, बेघर बच्चों को प्यार मिलता है और अकेले लोग भी अभिभावक का सुख प्राप्‍त कर सकते हैं। अगर आप भी बच्‍चा गोद लेना चाहते हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन (How to Adopt a Child in India in hindi) करना होगा और फिर उन नियमों के तहत ही आपको बच्‍चा दिया जाएगा। केन्द्र सरकार ने इसके लिए सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (CARA) (Central Adoption Resource Authority) गठित की है। ये संस्था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। तो आइए जानते हैं क्‍या हैं भारत में बच्‍चा गोद लेने के नियम-

भारत में क्‍या हैं बच्‍चा गोद लेने के नियम? (Child Adoption in India: Rules, Process and Laws in hindi)

यदि कोई कपल बच्‍चा गोद लेना चाहता है तो उन्‍हें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सक्षम होना जरूरी है। इसकी पूरी जांच होती है और यदि कोई जानलेवा बीमारी पाई गई तो वहां नियम बदल जाते हैं।

अगर शादीशुदा कपल बच्‍चा गोद लेना चाहता है तो इस फैसले के लिए दोनों का राजी होना जरूरी है। यदि दोनों में से कोई एक भी बच्‍चा गोद लेने के लिए इच्‍छुक नहीं है तो बच्‍चा गोद नहीं दिया जाएगा।

शादीशुदा कपल के लिए ये नियम भी है कि उनकी शादी को कम से कम 2 साल होने चाहिए तभी वो बच्‍चा गोद ले सकते हैं।

एक सिंगल महिला किसी भी लिंग के बच्‍चे को गोद ले सकती है लेकिन सिंगल पुरुष सिर्फ लड़के को गोद ले सकते हैं।

यदि शादीशुदा कपल दोनों की आयु मिलाकर 90 साल होती है तो वो 4 साल तक बच्‍चे को गोद ले सकते हैं। अगर गोद लेने वाले दंपती की संयुक्‍त उम्र 100 वर्ष होती है तो वो 4 से 8 साल तक का बच्‍चा गोद ले सकते हैं। जबकि अगर दंपती की संयुक्‍त उम्र 100 साल है तो वो 8 से 18 साल की उम्र तक बच्‍चा गोद ले सकते हैं।

पेरेंट्स और गोद लिए बच्‍चे की उम्र में कम से कम 25 साल का अंतर होना जरूरी है। हालांकि इसके लिए और नियम भी हैं।

अगर किसी दंपति के खुद के 3 बच्‍चे हैं तो उन्‍हें विशेष परिस्थिति में ही बच्‍चा गोद मिल सकता है।

बच्‍चा गोद लेते वक्‍त इन कागजातों की पड़ती है जरूरत (Documents are needed while adopting the child in India)