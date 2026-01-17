गोल-मटोल बच्चे Cute लगते हैं? लेकिन इन 5 बीमारियों का कारण बन सकता है बचपन का मोटापा

Baby ka Weight Kitna Hona Chahiye: बच्चों का हेल्दी होना बहुत जरूरी है, लेकिन उनकी उम्र के अनुसार सीमित सीमा से ज्यादा वजन उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, जिसके बारे में आप इस लेख में जानेंगे।

Baby ke Jyada Weight Hone Chahiye ya Nahi: छोटे-छोटे गोल-मटोल बच्चे हर किसी को अच्छे लगते हैं और उनके साथ खेलने में उतना ही मजा आता है। बच्चों के एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि बच्चों को हेल्दी ही होना चाहिए, लेकिन इस बात पर यह जानना जरूरी हो जाता है कि बच्चे का कितना हेल्दी होना यानी कितना गोल-मटोल होना ठीक रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किसी वयस्क व्यक्ति के शरीर का ज्यादा वजन उसके लिए हेल्दी नहीं होता और कई बीमारियों का रिस्क बढ़ा देता है। उसी प्रकार अगर किसी बच्चे के शरीर का वजन भी ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए भी कई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन कैसे पता लगाएं कि बच्चे की उम्र के अनुसार उसके शरीर का वजन कितना होना चाहिए और अगर बच्चे के शरीर का वजन सामान्य से कम या ज्यादा है तो क्या करें।

उम्र के अनुसार बच्चे के शरीर का जन्म

वैसे तो आपके बच्चे का वजन उसके लिए हेल्दी है या नहीं इस बारे में जानने के लिए किसी अच्छे बच्चों के डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा हम आपको बच्चे की उम्र के अनुसार उसके औसतन सही वजन के बारे में नीचे कुछ जानकारी दे रहे हैं, जिससे आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं।

बच्चों के लिंग के आधार पर ही उनका सही वजन होना जरूरी है और इसलिए अगर लड़के और लड़कियों दोनों का वजन अलग-अलग होता है। इसलिए पेरेंट्स के लिए यह समझना जरूरी है कि बेबी बॉय का वजन उम्र के अनुसार बेबी गर्ल से थोड़ा ज्यादा ही होता है।

बच्चे का वजन जरूरत से ज्यादा होना

ऊपर बताया गया वजन बचपन में लड़के व लड़कियों के लिए सामान्य माना जाता है, लेकिन उम्र के अनुसार इनसे थोड़ा बहुत ज्यादा कम होने का मतलब खतरा नहीं है। हालांकि, वजन ऊपर बताई गई लिस्ट से काफी ज्यादा हो गया है तो यह कई समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है -

जेनेटिक बीमारियां - अगर किसी बच्चे का वजन जन्म के दौरान ज्यादा है या फिर जन्म के बाद धीरे-धीरे उसका वजन उम्र के अनुसार ज्यादा हो रहा है, तो यह किसी जेनेटिक कंडीशन का संकेत हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर माता या पिता को पहले से मोटापे की समस्या है, तो यह बच्चे में भी देखी जा सकती है।

ब्लड प्रेशर से जुड़ी बीमारियां - अगर बच्चे से शरीर का वजन जन्म के दौरान ज्यादा है या फिर वजन के बाद ज्यादा हो गया है तो इससे बच्चे को हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है और हार्ट हेल्थ रिस्क भी हो सकते हैं।

सांस से जुड़ी बीमारियां - जिन बच्चों का वजन जन्म के दौरान या जन्म के बाद ज्यादा होता है, तो यह कई बार सांस से जुड़ी बीमारियों का रिस्क बढ़ाता है। अगर बच्चे के शरीर का वजन कई वर्षों तक सामान्य से ज्यादा रहता है, तो उससे सांस से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा ज्यादा रहता है और हो सकता है कि उसे पहले से ही सांस से जुड़ी बीमारी हों।

शारीरिक विकास में देरी

यह बात सच है कि गोल-मटोल बच्चे क्यूट लगते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा शरीर का वजन उनके शारीरिक और मानसिक विकास को भी धीमा बनाता है। ऐसा हो सकता है कि बच्चे की हाइट अपनी उम्र के बच्चों की तुलना में धीमी गति से चल रही है और बच्चे कुछ नया सीखने में अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा देरी लगाता है।

किन बातों का रखें ध्यान

हालांकि, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर बच्चे के शरीर का वजन ज्यादा है, तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि यह किसी अंदरूनी बीमारी का संकेत हो या फिर किसी बीमारी के खतरे को बढ़ाता हो। लेकिन, पुष्टि करना जरूरी है और इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का वजन उसकी उम्र के अनुसार ज्यादा है या फिर कम है, तो एक बार बच्चों के डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।