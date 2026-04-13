अनाया, सान्वी... 2026 में काफी पसंद किए जा रहे हैं बेटियों के ये 10 नाम, अर्थ जानकर मन होगा खुश

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मेरे पापा कहा करते थे जिस घर में बेटियों का जन्म होता है, वहां पर भगवान की कृपा अपने आप बरसने लगती है। मेरे पापा की तरह ज्यादातर भारतीय बेटियों को लेकर यही सोच रखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बेटियां माता का स्वरूप होती हैं। हमारे देश में बेटियों की किस्मत के साथ-साथ नाम भी बहुत खास होते हैं। यही कारण है कि माता- पिता बेटियों के नाम रखने से पहले 100 बार सोचते हैं, विचार करते हैं और उसके बाद ही बेटी का नाम रखा जाता है। आप भी बेटी के लिए किसी ट्रेंडी, यूनिक नाम की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको बताने जा रहे हैं 2026 में पसंद किए जा रहे बेटियों के नामों की लिस्ट और उनके अर्थ के बारे में।
2026 में बेटियों के नाम रखने का ट्रेंड तेजी से बदल रहा है, जहां माता-पिता अब पारंपरिक नामों के साथ-साथ मॉडर्न, यूनिक और अर्थपूर्ण नामों को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। आइए जानते हैं 2026 में पसंद किए जा रहे हैं 10 बेटियों के नाम और उनके अर्थ के बारे में।
|S. NO
|बेटियों के लिए नाम
|बेटियों के नामों के अर्थ
|1.
|श्रीणिका
|भगवान विष्णु के हृदय में स्थित कमल; देवी लक्ष्मी का दूसरा रूण श्रीणिका कहलाता है।
|2.
|नितारा
|गहरी जड़ों वाली लड़की को नितारा कहा जाता है। यह नाम बेटियों में भावनात्मक संतुलन को दर्शाता है।
|3.
|ऋत्वी
|एक देवदूत का नाम, जिसका अर्थ है - ऋतु (मौसम), प्रेम और संत, वाणी।
|4.
|कायरा
|शांतिपूर्ण। कायरा का अर्थ है - वह एक शांतिपूर्ण और अद्वितीय लड़की है। जो लड़कियां स्वभाव से शांत होती है, उन्हें कायरा नाम दिया जाता है।
|5.
|आरवी
|शांति; इस शब्द का अर्थ है शांति। वो लड़की जो हर जगह पर शांति स्थापित करना चाहती हो।
|6.
|आयरा
|आरंभ, किसी भी नई चीज की शुरुआत करने से न डरने वाली लड़की को आयरा कहा जाता है।
|7.
|सान्वी
|देवी लक्ष्मी; वह जिसका अनुसरण किया जाएगा। सान्वी नाम देवी लक्ष्मी का माना जाता है।
|8.
|आश्वी
|धन्य और विजयी। यह नाम विद्या की देवी सरस्वती के अनेक नामों में से एक है।
|9.
|अनाया
|अनाया नाम का अर्थ होता है ईश्वर की कृपा। जिन घरों में बेटियों को आशीर्वाद माना जाता है, उनके लिए अनाया नाम बेस्ट है।
|10.
|ईरा
|माता सरस्वती का एक नाम ईरा भी है।
|11.
|त्रिशिका
|देवी लक्ष्मी का एक रूप त्रिशिका कहा जाता है।
|12.
|नितारा
|गहरी जड़ों वाली (सेलिब्रिटी नाम: अक्षय कुमार और ट्विंकल कुमार); वह जिसकी जड़ें गहरी हों।
तो बताइए आप अपनी बेटी के लिए कौन सा नाम चुनेंगे।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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