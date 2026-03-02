होली का शोर कहीं बच्चे के नर्वस सिस्टम को न कर दे बीमार, ऐसे रखें उन्हें शोर-शराबे से सुरक्षित

How does mental health impact children : कुछ बच्चे होली के रंगों, म्यूजिक और शौर-शराबे से काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। ऐसे में माता-पिता को उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आइए जानते हैं इस विषय के बारे में डॉक्टर से-

Holi and Mental Health

Children’s Mental Health during Holi : ज्यादातर भारतीय हाउसिंग सोसाइटियों में होली की सुबह एक जानी-पहचानी लय में होती है। म्यूज़िक रोज से पहले शुरू हो जाता है। लिफ्ट के पास बाल्टियाँ दिखाई देती हैं। कोई बालकनी से रंगीन पानी टेस्ट करता है, और कुछ ही मिनटों में कंपाउंड हंसी और उत्साह की चीखों से भर जाता है। कई बच्चों के लिए, यह अफरा-तफरी ही असली खुशी होती है। लेकिन हर साल, कुछ बच्चे जश्न के किनारे पर खड़े होते हैं, — माता-पिता का हाथ थोड़ा और कसकर पकड़े रहते हैं, रंग बहुत पास आने पर पीछे हट जाते हैं, कभी-कभी अपने कान ढक लेते हैं। बड़े अक्सर मान लेते हैं कि वे शर्मीले या ज़िद्दी हो रहे हैं। लेकिन असल में, ऐसा बहुत कम होता है।

जैसे-जैसे होली पास आती है, कई माता-पिता यह जानकर हैरान होते हैं कि रंगों का त्योहार कुछ बच्चों के लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए नहीं कि उन्हें यह त्योहार पसंद नहीं है, बल्कि इसलिए कि उनका दिमाग इसे अलग तरह से महसूस करता है। ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ADHD, एंग्जायटी ट्रेट्स या ज्यादा सेंसरी सेंसिटिविटी (जिसमें रोशनी, आवाजें, छूना, या सूंघना शामिल हो सकता है) वाले बच्चे खास तौर पर कमजोर होते हैं — ऐसे माहौल में कॉन्फिडेंट बच्चे भी ओवरस्टिम्युलेटेड महसूस कर सकते हैं। इस विषय की जानकारी के लिए हमने डॉ. शोरौक मोटवानी, कंसल्टेंट - चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकियाट्री, नारायणा हेल्थ SRCC चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल, मुंबई से बातचीत की है। आइए जानते हैं होली और बच्चों के मेंटल हेल्थ से जुड़ी बातें-

त्यौहार बच्चे के नर्वस सिस्टम पर ज्यादा लोड क्यों डाल सकते हैं?

बच्चों का नर्वस सिस्टम अभी भी सीख रहा है कि अपने आस-पास की दुनिया को कैसे ऑर्गनाइज किया जाए। बड़े बैकग्राउंड के शोर, अचानक से छूने और दिखने वाली चीजों को लगभग अपने आप फ़िल्टर कर लेते हैं। बच्चे अभी भी वह अंदरूनी फ़िल्टर बना रहे होते हैं।

बदकिस्मती से होली एक साथ सब कुछ दिखाती है, तेज म्यूजिक, अचानक पानी के छींटे, तेज महक, चमकीले पाउडर, अनजान चेहरे और लगातार हलचल। कुछ छोटे दिमागों के लिए, यह बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा हो जाता है।

जब दिमाग को आराम से प्रोसेस करने से ज़्यादा सेंसरी इनपुट मिलता है, तो वह स्ट्रेस रिस्पॉन्स में बदल जाता है। शरीर कोर्टिसोल रिलीज करता है, जिसे अक्सर स्ट्रेस हॉर्मोन कहा जाता है जो खतरे की आशंका के लिए तैयारी करता है। बाहर से सब कुछ त्योहार जैसा और नुकसान न पहुंचाने वाला लगता है।

बच्चे के दिमाग के अंदर, ये सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल या अनसेफ लग सकता है। इसीलिए उनके आस-पास के लोगों को रिएक्शन कन्फ्यूजिंग लग सकते हैं। बच्चा रो सकता है, पीछे हट सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है, या पिछले दिन होली को लेकर एक्साइटेड होने के बावजूद अचानक नीचे आने से मना कर सकता है। यह अचानक बदलाव अक्सर सेंसरी ओवरलोड होता है, गलत व्यवहार नहीं।

You may like to read

मेल्टडाउन Vs टैंट्रम: एक अंतर जिसे कई परिवार भूल जाते हैं?

एक अंतर जिसे परिवारों को समझने में मदद की जरूरत है, वह है टैंट्रम और मेल्टडाउन के बीच का अंतर-

टैंट्रम का आमतौर पर एक मकसद होता है - ध्यान, बातचीत, या कुछ खास चाहना। मेल्टडाउन तब होता है जब नर्वस सिस्टम ओवरव्हेल्म हो जाता है। उस समय, बच्चा सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा होता; वह खुद पर कंट्रोल पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। डिसिप्लिन शायद ही कभी काम करता है, लेकिन शांत भरोसा और कम स्टिम्युलेशन मदद कर सकता है।

पेरेंट्स को भी बाद में ये असर दिख सकते हैं। कुछ बच्चे शाम तक अजीब तरह से शांत हो जाते हैं। दूसरों को सोने में दिक्कत होती है, सिरदर्द की शिकायत होती है, या अगले दिन वे और ज्यादा चिपकू हो जाते हैं। जैसे बड़े लोग किसी भीड़ भरे इवेंट के बाद थका हुआ महसूस करते हैं, वैसे ही बच्चों को भी इंटेंस सेंसरी एक्सपीरियंस के बाद रिकवरी टाइम की ज़रूरत होती है। त्योहारों के दौरान अंदाज़ा लगाना क्यों ज़रूरी है

जो बच्चे रूटीन और अंदाजे पर भरोसा करते हैं, उन्हें अक्सर त्योहार मुश्किल लगते हैं क्योंकि आम सीमाएं अचानक खत्म हो जाती हैं। पर्सनल स्पेस बदल जाता है। बिना किसी वॉर्निंग के तेज़ आवाज़ें आती हैं। यहां तक कि दोस्ताना इशारे भी — जैसे अचानक रंग लगाना — मज़ाकिया होने के बजाय चौंकाने वाले लग सकते हैं।

बच्चों को कैसे सुरक्षित महसूस कराएं?

बच्चों को थोड़ा कंट्रोल देने से दिमाग को हिस्सा लेने के लिए काफी सुरक्षित महसूस होता है। छोटे-छोटे बदलाव भी मायने रख सकते हैं:-

बच्चों को पहले से तैयार करें, यह समझाकर कि सेलिब्रेशन कैसा दिखेगा और कैसा लगेगा।

चॉइस दें — कब शामिल होना है, कितनी देर रुकना है, या उन्हें सूखे रंग पसंद हैं या छोटे ग्रुप।

डॉक्टर कहते हैं कि शुरुआती संकेतों पर ध्यान देना भी मायने रखता है। कान ढकना, पीछे हटना, चिड़चिड़ापन, या घर जाने के लिए बार-बार रिक्वेस्ट करना मज़ा खराब करने के संकेत नहीं हैं; ये कम्युनिकेशन हैं। अक्सर, घर के अंदर एक छोटा ब्रेक पूरी तरह से इमोशनल शटडाउन को रोकता है।

बिना प्रेशर के मनाएं होली

होली हर बच्चे के लिए एक जैसी हो, यह जरूरी नहीं है। कुछ बच्चों को हाई-एनर्जी ग्रुप प्ले में शामिल होने के बजाय रंग मिलाना, तैयारी में मदद करना या कजिन के साथ चुपचाप खेलना पसंद होता है और यह पूरी तरह से ठीक है। त्योहारों का मकसद जुड़ाव बनाना होता है, परफ़ॉर्मेंस नहीं। बचपन की खुशी बच्चों पर लगाए गए चमकीले रंगों या वे कितनी देर बाहर रहते हैं, इससे नहीं मापी जानी चाहिए। कभी-कभी सबसे खुशी वाली होली वह होती है जब बच्चा अपनी रफ़्तार से सुरक्षित, समझा हुआ और शामिल महसूस करता है। जब इमोशनल आराम जश्न का हिस्सा बन जाता है, तो त्योहार अपने आप हल्का हो जाता है और इसमें शामिल सभी लोगों के लिए कहीं ज्यादा मतलब वाला हो जाता है।

Add The HealthSite as a Preferred Source

Highlights

त्यौहार के बीच बच्चों की भावनाओं को समझें। बच्चा चिड़चिड़ा दिखे, तो उन्हें अपने साथ रखें या फिर भीड़ से अलग ले जाएं। त्यौहार के लिए बच्चों को पहले से तैयार करें।

Disclaimer: हमारे लेखों में साझा की गई जानकारी केवल इंफॉर्मेशनल उद्देश्यों से शेयर की जा रही है इन्हें डॉक्टर की सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी बीमारी या विशिष्ट हेल्थ कंडीशन के लिए स्पेशलिस्ट से परामर्श लेना अनिवार्य होना चाहिए। डॉक्टर/एक्सपर्ट की सलाह के आधार पर ही इलाज की प्रक्रिया शुरु की जानी चाहिए।