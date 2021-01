Twin Baby Names for Girls: बच्चे का जन्म हर घर में खुशियों का एक नया दौर लाता है और जब घर में एक साथ 2-2 बच्चों का आना होता है तो, लोगों की यह खुशी भी दोगुनी हो जाती है। जुड़वा बच्चों के लिए एक अलग ही उत्साह घर में दिखता है। घरवाले जुड़वा बच्चों को एक जैसे कपड़े पहनाते हैं, दोनों की तस्वीरें खींचते हैं और उन्हें एक-दूसरे से कनेक्टेड और एक-दूसरे के साथ पूरक दिखाने के प्रयास करते हैं। लेकिन, जुड़वा बच्चों का नाम रखना (Naming Twins) एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है क्योंकि, दोनों के लिए सुंदर और अर्थपूर्ण नाम तलाशना थोड़ा मुश्किल-सा काम बन जाता है। (Selecting Twin Baby Names) Also Read - Twins Baby Names: इस 3 तरीकों से चुनें अपने जुड़वा बच्‍चों के नाम, ये रही मॉर्डन नामों की पूरी लिस्‍ट

जब रखना हो जुड़वा बेटियों का नाम..

आमतौर पर, जुड़वा बच्चों के नामकरण का सबसे आसान तरीका है उनको एक जैसे नाम (Rhyming Names) दे देना। लेकिन, यह तरीका भले ही आपको आसान और कम झंझटभरा लगे पर, शायद उन बच्चों को नहीं जिनके लिए आप नाम चुन रहे हैं। जी हां, बच्चे भले ही अपने जुडवा भाई या बहन से बहुत लगाव महसूस करते हों लेकिन कई बार उन्हें यह पसंद नहीं आता कि उनके माता-पिता ने उन्हें मिलते-जुलते (Similar Named for Babies) से नाम दिए हैं। इसीलिए अगर आपके घर में भी जुडवा बच्चे आनेवाले हैं या आ चुके हैं और आप उनका नाम रखना चाहते हैं तो आप इन बातों पर गौर ज़रूर करें। (Tips for Naming Twin Babies)

इस तरह चुनें जुड़वा लड़कियों के नाम (Twin Baby Name for Girls):

मिलते-जुलते नामों का फैशन हुआ पुराना, चुनें कुछ अलग नाम

रंजना-संजना, ईशा-दिशा और राइमा-रिया जैसे नामों को भले ही लोग जुड़वा बच्चियों के लिए परफेक्ट मानते हों। लेकिन, यह उन बच्चियों को खुद पसंद नहीं आएगा। इसीलिए, अपने बच्चों को अलग-अलग नाम दें। मिलते-जुलते नामों का कोई औचित्य नहीं क्योंकि आपकी दोनों बच्चियां 2 अलग-अलग व्यक्तित्व हैं। बड़े होने के बाद उनकी अपनी पसंद-नापसंद, विचार और व्यवहार होगा। इसीलिए अपनी बेटियों को अलग-अलग और ऐसे नामों से संबोधित करें जो सुनने में एक जैसे ना लगें। जैसे-

तारा- सोनिया

प्रिशा-पंखुडी

खुशी- वेदिका

धानवी-करीना

पिहू-हंसिका

एक अर्थ के 2 अलग शब्द चुनें

लड़कियों के नाम चुनते समय आप यह एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप उन्हें एक ही मतलब के 2 नामों (Twin Baby Names with Same meaning) से बुला सकते हैं। ध्यान में रखें कि यह दोनों ही नाम सुंदर, अर्थपूर्ण और मॉडर्न हों। जैसे, इन दिनों माता सीता के अन्य नामों को लोग अपनी बच्चियों के लिए चुन रहे हैं। जैसे- वैदेही और सिया। इसी तरह आपके लिए कुछ और नाम ये रहे-

सानवी और धनश्री (माता लक्ष्मी के नाम)

मैथिली और राम्या (सीता के नाम)

आनंदी और खुशी ( प्रसन्नता या खुशहाली)

मिशा-समिषा (सुंदर)

ट्रेंड्स करें फॉलो

बच्चियों के नाम रखने से पहले देखें कि आजकल किस तरह के नामों का चलन है। इसके लिए आप कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज के बच्चों के नामों के बारे में पता करें और उनपर भी ज़रूर गौर करें, जिनके जुड़वां बच्चे हों। इसी तरह आप ऑनलाइन वेबसाइट्स से भी इस तरह के नाम सर्च कर सकते हैं। बॉलीवुड में जुडवा बेटियों के पैरेंट्स की बात करें तो, कोरियोग्राफर फराह खान (Farah Khan) की बेटियों के नाम हैं, आन्या और दीवा। वहीं, एक्टर करनवीर बोहरा (Karanveer Bohra) और तीजे सिधू (Teejay Sidhu) ने अपनी जुडवा बेटियों के नाम रखे हैं वियना (Vienna) और राया बेला (Raya Bella)। ये सारे नाम ना केवल सुंदर हैं बल्कि, इनका अलग-अलग भाषाओं में बहुत ही सुंदर अर्थ भी है। आप भी इन्हीं नामों में से कुछ नाम अपनी नन्हीं परियों के लिए चुन सकते हैं।

