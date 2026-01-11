Select Language

साल 2026 में पैदा हुए बच्चे कहलाएंगे 'Generation Beta', बन रहे हैं इस साल पेरेंट, तो बच्चों को दें ये 20+ यूनिक नाम

Trendy Indian Names For Gen-Beta Boys and Girls : साल 2026 में पैदा होने वाले बच्चे जनरेशन बीटा कहलाएगी। इस साल आप भी पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो उन्हें खास नाम देने की तैयारी कर लीजिए। आइए जानते हैं जेन-बीटा के लिए यूनिक नामों की लिस्ट।

Written by Ashu Kumar Das |Published : January 11, 2026 6:12 PM IST

Trendy Indian Names For Gen-Beta Boys and Girls : साल 2025-2039 तक में जन्म लेने वाले बच्चों को ‘जनरेशन बीटा’ कहा जा रहा है। ये पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल दुनिया में पलेगी। इसलिए इस जनरेशन में पैदा होने वाले बच्चों के नाम बहुत की खास होने वाले हैं। 2026 में आपके घर भी किलकारी गूंजने वाली हैं और अपने आए मेहमान को खास नाम देना चाहते हैं, तो हम आपके लिए 20 से ज्यादा नामों की लिस्ट लेकर आए हैं।

2026 में जन्म लेने वाले लड़कों के ट्रेंडी नाम- Trendy names for boys born in 2026

  1. ईशान (Ishaan): भगवान शिव का एक नाम, जो समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक है।
  2. आरव (Aarav): शांतिपूर्ण और शांत स्वभाव का प्रतीक।
  3. रियांश (Reyansh): प्रकाश की किरण, जो उम्मीद और मार्गदर्शन दर्शाती है।
  4. आरुष (Aarush): सूरज की पहली किरण, जो सकारात्मकता लाता हो।
  5. विवान (Vivaan): जीवन और ऊर्जा से भरपूर, उत्साह का प्रतीक।
  6. अद्विक (Advik): इसका अर्थ है 'अनोखा' या जिसके जैसा कोई दूसरा न हो।
  7. रुद्र (Rudra): भगवान शिव का उग्र और शक्तिशाली रूप को रूद्र कहा जाता है।
  8. कनिष्क (Kanishk): पुराने समय में राजा को कनिष्क कहकर भी बुलाया जाता था।

2026 में जन्म लेने वाली लड़कियों के नाम- Names for girls born in 2026

बेटियों के लिए ये नाम न केवल सुनने में सुंदर हैं, बल्कि इनका अर्थ भी बहुत गहरा है:

  1. आरोही (Aarohi): संगीत का सुर और निरंतर विकास का प्रतीक।
  2. सिया (Siya): माता सीता का नाम, जो भक्ति और शक्ति को दर्शाता है।
  3. इनाया (Inaaya): सहानुभूति, दया और देखभाल करने वाला स्वभाव।
  4. अनन्या (Ananya): बेजोड़ और अतुलनीय।
  5. रुही (Ruhi): आत्मा या मन की गहराई को दर्शाने वाला नाम।
  6. नायरा (Nayra) : बेहद सुंदर और जिसका भविष्य बहुत उज्जवल हो।
  7. मिषिका (Mishika): ईश्वर का प्रेम, जिस पर भगवान की कृपा हो।
  8. यश्वी (Yashvi): महिमा, प्रसिद्धि पाने वाली लड़की को यश्वी कहा जाता है।
  9. रूहानी (Ruhani): आध्यात्मिक, पवित्र आत्मा की लड़की हो।
  10. वामिका : मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप लड़की को वामिका कहा जाता है।

2026 में जन्म लेने वाले बच्चों के जेंडर न्यूट्रल नाम

आजकल कई माता-पिता ऐसे नाम चुनना पसंद करते हैं जो लड़के और लड़की दोनों पर अच्छे लगें। ऐसे में आप नीचे बताए गए नामों से प्रेरणा ले सकते हैं।

  1. अक्ष (Aksh) : जिसका कभी नाश न हो, अमर।
  2. अनमोल (Anmol) : जिसकी कोई कीमत न लगाई जा सके, कीमती।
  3. आर्य (Arya) : सम्मानित और ऊंचे आदर्शों वाला।
  4. देव्या (Devya) : दिव्य सुंदरता या स्वर्ग जैसा।

जनरेशन बीटा के बच्चों के नाम चुनते समय ध्यान रखें कि वह नाम उनके व्यक्तित्व को निखारे और उन्हें अपनी जड़ों से भी जोड़े रखे।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

