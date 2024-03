World Oral Health Day 2024: दांतों में इन 5 कारणों से बच्चों के दांतों में लगने लगते हैं कीड़े, जाने कैसे करें बचाव

दांतों में कीड़े लगने के बाद की परेशानियों से बचने के लिए आप पहले से कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे उन गलतियों और आदतों से बचें जिनकी वजह से बच्चों के दांतों में कीड़े लगते हैं।

How to prevent dental cavities in kids: मां-बाप को हमेशा इस बात की चिंता सताती रहती है कि उनके बच्चों के दांत में कीड़े ना लगे और उन्हें दांत में दर्द और कैविटी जैसी शिकायतें ना हों। जैसा कि बच्चे मीठा खाना पसंद करते हैं और कई बार चॉकलेट खाने, शर्बत पीने और मीठी कुकीज खाने के कारण उनके दांतों में कीड़े लग जाते हैं। दूध के दांतों मे कीड़े लगने के बाद कुछ समय बात वे दांत टूटकर निकल जाते हैं जिनसे कीड़े और कैविटी की समस्या से छुटकारा तो मिल जाता है। लेकिन परमानेंट दांतों में कीड़े लगने के बाद बच्चे को काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है।

कैविटी होने के बाद बच्चों को दांतों में दर्द, मसूड़ों में सूजन और ठीक तरीके से खा पी न पाने जैसी परेशानियां होने लगती हैं जिसकी वजह से वे काफी तकलीफ से गुजरते हैं। दांतों में कीड़े लगने के बाद की परेशानियों से बचने के लिए आप पहले से कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे उन गलतियों और आदतों से बचें जिनकी वजह से बच्चों के दांतों में कीड़े लगते हैं। इसी तरह छोटे बच्चों के दांतों की देखभाल और ओरल हाइजिन से जुड़ी सबसे जरूरी बातें क्या हैं वो भी पढ़ें इस लेख में।

बच्चों के दांतों में कीड़े लगने के कारण क्या हैं? ( Causes of dental cavity in children)

बच्चों के दांतों को कीड़ों से बचाने के उपाय क्या हैं? (Tips to prevent dental cavity in kids)