बच्चों के साथ हेल्दी बनेगा रिश्ता, जब करेंगे ये 5 आसान काम, आज से ही करें फॉलो

Tips To Strengthen Bonding With Kids: माता-पिता और बच्चों के बीच की बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग हो बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उतनी ही सकारात्मक तरीके से मदद होती है। उम्र बढ़ने साथ-साथ बच्चे अपने माता-पिता से बहुत कुछ सीखते हैं वहीं पेरेंट्स को भी बच्चों को सही परवरिश देने के साथ-साथ उनके साथ अपने रिश्ते ख़राब ना हों इस बात की भी चिंता लगी रहती है। हमने कई पेरेंट्स से बात की और यह समझने की कोशिश की इस तरह की स्थिति में वे क्या करते हैं। यहां हम लिख रहे हैं कुछ ऐसी ही टिप्स जो बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग को बनाएंगे स्ट्रॉन्ग। (Tips To Strengthen Bonding With Kids In Hindi)

बच्चों के प्रति जताएं अपना प्यार

बच्चों को अपने माता-पिता से प्यार और दुलार की खूब ज़रूरत होती है और उम्मीद भी और मां-बाप भी अपने बच्चों से खूब प्यार करते भी हैं। लेकिन, मां-बाप अक्सर उतनी गर्मजोशी से बच्चों के प्रति अपना प्यार जता नहीं पाते। अगर आप भी ऐसा करते है तो बच्चों के प्रति अपना स्नेह जताने के थोड़े और मौके तलाशें। प्यार मिलने से बच्चों की आपके साथ बॉन्डिंग भी मज़बूत होगी।

भावनाएं व्यक्त करना सिखाएं

बच्चों से बातचीत करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वे अपनी भावनाएं आपके सामने सही तरीके से और खुलकर रख सकें। बातचीत का नतीजा निकलने के लिए बेहतर तरीके से संवाद आगे बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। (Tips To Strengthen Bonding With Kids)

बच्चों को सिखाएं कि किस तरह बात करते समय वह बिना डरे और घबराए अपनी बात रख सकते हैं। सादगी और ईमानदारी से रखी गयी बात का परिणाम भी बेहतर निकलता है और यह उनकी पर्सनालिटी को भी किस तरह निखारेगा यह बात बच्चों को ज़रूर समझानी चाहिए।

बच्चों को दें एक सुरक्षित माहौल

जैसे-जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं उनमें कई चीज़ों के प्रति उत्सुकता बढ़ने लगती है। दोस्तों के साथ स्मोकिंग और अल्कोहल के सेवन जैसी सेहत के लिए हानिकारक आदतें भी इसी दौरान बच्चों में पड़ सकती हैं। ऐसे में बच्चों को घर और बाहर सुरक्षित रखने के प्रयास करें। बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के प्रयासों के बीच उन्हें यह भी समझाएं कि उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं आप। उन्हें पॉकेट मनी देते हुए यह समझाएं कि उन पैसों का इस्तेमाल वह सही कामों में करें। इसी तरह गैजेट्स, स्मोकिंग और अन्य लुभावनी लेकिन हानिकारक चीज़ों के नुकसान के बारे में भी बच्चों को अवगत ज़रूर कराएं। लेकिन, इन सबके बीच बच्चों को यह भी विश्वास ज़रूरत दिलाएं कि बच्चों की ज़रूरत में आप उनके साथ रहेंगे।

बच्चों की बात सुनना सीखें

किसी भी बात को समझने और उसपर अपनी राय रखने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप उस बात की पूरी जानकारी हो। इसीलिए, जब भी बच्चे आपके पास अपनी किसी समस्या के बारे में बात करने आएं तो उनकी बात शांत रह कर सुने। इस तरह आपके लिए उनकी समस्या को ना केवल हल करने में मदद होगी बल्कि, बच्चा आपके ऊपर विश्वास भी कर सकेगा।

दिन में एक बार ज़रूर साथ खाएं खाना

कहते हैं कि जिस परिवार में सारे लोग एक साथ खाना खाते हैं उनके बीच प्यार और अपनापन बना रहता है। इस नियम को आप अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते को मज़बूत बनाने के लिए अपना सकते हैं। रोज़ाना कम से कम आधे घंटे के लिए ऐसा समय निकालें जो आप केवल अपने अपने बच्चों के साथ बिताएं। इसके लिए लंच या डिनर का समय सबसे बेहतर होता है। क्योंकि, इस दौरान आप एक साथ खाना खाने के साथ एक-दूसरे की पसंद-नापसंद के बारे में जान सकेंगे। इसी तरह बच्चों को खाने-पीने की कौन-सी चीज़ों से एलर्जी है यह समझना भी आपके लिए आसान होगा। भोजन के बाद हो सके तो बच्चों के साथ कुछ देर की वॉक करें। इस दौरान आप उनके स्कूल और कॉलेज, पढ़ाई-लिखाई और दोस्तों या करियर प्लान के बारे में भी बात कर सकेंगे।

