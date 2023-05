लोगों से मिलने-जुलने से कतराने वाले बच्चों को यूं बनाएं कॉन्फिडेंट, निखरेगी बच्चे की पर्सैनिलिटी

सोशल एंग्जायटी से पीड़ित बच्चों के माता-पिता करें ये काम। बच्चों को दूसरों से घुलने-मिलने और सोशल होने में मिलेगी मदद।

How to end Social anxiety in kids: बच्चों को देखने के बाद या उनसे मिलने पर उनसे बातें करना, उनकी शरारतों का हिस्सा बनना या उनके साथ खेलने का मन आसपास के लोगों को होता ही है। इसीलिए, लोग बच्चों से उनका नाम पूछने या उनके मम्मी-पापा का नाम पूछने जैसे सवालों के साथ बातचीत शुरू करते हैं।धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ती है और बच्चा उन लोगों के साथ खेलने या बातें करने में भी इंट्रेस्ट दिखाता है तो लोग बच्चों के साथ बात आगे बढ़ाने या खेलना पसंद करते हैं। लेकिन, कुछ बच्चे शर्मीले (shy) होते हैं और वे दूसरों से बात करना पसंद नहीं करते। ये बच्चे अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलने या उनसे मिलने-जुलने से भी बचते हैं। बच्चों का बात करते समय सिर झुकाकर बात करना, आई कॉन्टैक्ट (Eye contact) ना करना और बात करत हुए घबराने या अटकने जैसी आदतें अगर दिखायी दें तो ये सोशल एंग्जायटी का लक्षण (symptoms of social anxiety disorder) हो सकते हैं।

क्या है सोशल एंग्जायटी और क्यों होती है यह (What Is Social Anxiety Disorder)

सोशल एंग्जायटी डिसॉर्डर (Social anxiety disorder) बच्चों के व्यवहार से जुड़ी एक समस्या है जो मौजूदा समय में काफी कॉमन हो चली है। सोशल एंग्जायटी से परेशान बच्चे अधिकांश समय घर में रहना पसंद करते हैं और इन्हें बाहर जाना या लोगों से मिलना-जुलना कम पसंद आता है। इस तरह अकेले रहने या सोशल एंग्जायटी (social anxiety in kids) महसूस करने वाले बच्चों के मानसिक ग्रोथ (Mental Growth) में दिक्कत आ सकती है। ऐसे में बच्चों के लिए कुछ नया सीखने या पढ़ने-लिखने में भी दिक्कतें आ सकती हैं।

सोशल एंग्जायटी (social anxiety disorder) से पीड़ित बच्चों को दूसरों से जोड़ने और उन्हें अन्य बच्चों के साथ एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके अलावा कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना चाहिए जिनकी मदद से आप बच्चों को दूसरों से घुलने-मिलने और सोशल होने में सहायता कर सकते हैं।

बच्चों के मन से ऐसे कम करें सोशल एंग्जायटी (How to end social anxiety from kids)

पॉजिटिव रहें और बच्चों को भी पॉजिटिव रहना सिखाएं।

बच्चों को प्राणायाम करना सिखाएं और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएं।

बच्चों के साथ खेलें और खेल-खेल में उन्हें लोगों से मिलना-जुलना और बात करना सिखाएं। इससे बच्चे के मन से डर कम होगा और वे यह भी

समझ सकेंगे कि दूसरों के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए।

बच्चों को आउटडोर गेम्स खेलने के लिए प्रोत्साहित करें।

